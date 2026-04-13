Lorena Romera 13 ABR 2026 - 13:46h.

El italiano le ha mandado un mensaje a la exconcursante de 'Supervivientes' tras no conseguir quedarse embarazada

Marta Peñate toma una importante decisión tras el negativo en su última transferencia embrionaria

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Marta Peñate y Tony Spina continúan en la lucha por convertirse en padres. Ahora, suman un nuevo y doloroso capítulo tras este negativo de la última transferencia embrionaria, que lo han llevado desde la más estricta intimidad. La exconcursante de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' ha compartido un vídeo en el que narra con mucho dolor lo duro que está siendo el proceso y su pareja no ha tardado en reaccionar públicamente, dedicándole unas preciosas palabras.

La que fuera ganadora de 'Supervivientes All Stars' ha hablado del "machaque psicológico" al que se ha sometido estas últimas semanas. Aunque ya ha pasado varias veces por este proceso -incluso ha sufrido dos abortos-, la de Las Palmas de Gran Canaria, de 35 años, reconoce que esta vez ha sido la ocasión "que peor" lo ha llevado.

"Me entraron muchísimos miedos, me vinieron todos los fantasmas del pasado a ver. Me hice un test de embarazo desde el día cinco después de la transferencia, me volví a hacer otro el día seis, el día siete, el día ocho... Me machaqué psicológicamente", ha contado.

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Un testimonio durísimo que le ha servido para desahogarse y para explicar el motivo por el que estos últimos días estaba algo más ausente de redes sociales. Sus seguidores, como cabía esperar, han llenado este post de muestras de cariño y mensajes de apoyo. Entre los comentarios, encontramos el de Tony Spina, que se ha pronunciado públicamente tras conocerse que su sueño por convertirse en padres se les ha vuelto a escurrir de las manos.

El italiano, como la propia Marta Peñate aseguraba hace unos días, ha sido siempre su apoyo incondicional en estos momentos tan delicados para ella. "No sabes lo mucho que te admiro. Se ha perdido otra batalla, pero no la guerra. Te amo", le ha escrito, recordándole que todavía tienen opciones.

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Y sobre esto mismo hablaba la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' en su última publicación, que dejaba claro que va a agotar todas las posibilidades. "Aún me queda un embrión, voy a luchar por él", ha señalado la creadora de contenido en un reel en el que también ha aprovechado para responder a las críticas que ha recibido en las últimas horas. Unos comentarios de odio a los que Tony Spina le ha recomendado hacer caso omiso. "No pierdas ni un solo segundo en cosas que no aportan. Te amo", le comenta.