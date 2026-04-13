Lorena Romera 13 ABR 2026 - 11:57h.

La exconcursante de 'Supervivientes', tras no conseguir quedarse embarazada, cuenta cuál es el siguiente paso que va a dar

Marta Peñate se somete a un nuevo intento para quedarse embarazada y sale negativo

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Marta Peñate ha tomado una importante decisión tras salir negativo su nuevo intento por quedarse embarazada. La presentadora y colaboradora de televisión compartía hace unos días un vídeo a través de Instagram en el que contaba que se ha realizado una transferencia embrionaria que no ha llegado a buen puerto. Un durísimo varapalo que le ha sumido en un "pozo" que describía como "días oscuros" y que le han supuesto un "machaque emocional". Mientras intenta asumir que el sueño de ser madre se le vuelve a escurrir de las manos, la exconcursante de 'GH' y 'Supervivientes' ha contado cuál es el siguiente paso que va dar.

La de Las Palmas de Gran Canaria, de 35 años, prefirió llevar el proceso de esta nueva transferencia desde su más estricta intimidad. "Me la hice en secreto porque ya sabéis todo lo que he vivido y pasado", ha contado. Además, era una manera de evitar "las malas energías". En esta nueva publicación, la que fuera ganadora de 'Supervivientes All Stars' cuenta que esperó un año para pasar por quirófano, pensando que así tendría una mayor estabilidad emocional. Sin embargo, la realidad ha sido mucho más cruda.

"Esta vez es la peor que lo he llevado", admite con tristeza. "Dejé de fumar... pero cuando me hice la transferencia me entraron muchísimos miedos, me vinieron todos los fantasmas del pasado a ver. Me hice un test de embarazo desde el día cinco después de la transferencia, me volví a hacer otro el día seis, el día siete, el día ocho... Me machaqué psicológicamente", expresa en este desgarrador relato.

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Para Marta Peñate ha sido especialmente duro cumplir con sus compromisos profesionales cuando apenas tenía fuerzas. "Tenía que grabar publicidades que no estaba capacitada. También necesitaba desahogarme, contaros lo que estaba viviendo, porque yo no tengo nadie cercano que esté pasando por un proceso de infertilidad como yo. Pero no podía subir stories porque no estaba bien psicológicamente", señala.

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Además, la influencer tenía "miedo" a quedarse embarazada, compartirlo públicamente, y que "pase algo", como ocurrió en las dos últimas ocasiones, cuando sufrió sendos abortos. Pero la presentadora y colaboradora de televisión tiene claro su siguiente movimiento. "Aún me queda un embrión, voy a luchar por él", ha declarado firme, dejando claro ante su comunidad que va a agotar todas las opciones para cumplir su sueño de ser madre.

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Por otro lado, es consciente de que no es la única opción. "Me puedo volver a sacar óvulos, pero sería empezar todo de nuevo otra vez...", reflexiona la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones', dejando más aparcada esta vía.