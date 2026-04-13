Rocío Molina 13 ABR 2026 - 12:48h.

La madre de Carlo Costanzia ha reaccionado a la noticia de que Alejandra Rubio ha escrito su primera novela sin ordenador y a la operación de Terelu Campos

Terelu Campos anuncia el motivo de su paso por quirófano y reacciona a la entrevista de Bigote Arrocet

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Mar Flores ha reaccionado a dos temas importantes que han removido al clan Campos en los últimos días tras las preguntas de los periodistas de Europa Press. La madre de Carlo Costanzia le ha mandado un mensaje a Terelu Campos ante su inminente paso por quirófano y también ha dejado constancia de lo que piensa de las críticas a Alejandra Rubio tras revelar cómo ha escrito su primera novela.

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Aunque ha estado fuera y desde la misma estación a su llegada ha sido abordada, la modelo y actriz ha respondido a las preguntas que le han hecho, aunque ha reconocido desconocer el estado de salud de su 'consuegra', Terelu Campos y de no tomarse muy en serio la última polémica que ha surgido en torno a Alejandra Rubio, novia de su hijo y madre de su nieto.

"La verdad es que no me he enterado", ha dicho Mar Flores acerca de la intervención que tiene la hija de María Teresa Campos por un orzuelo en un ojo que le ha salido a causa de una bajada de defensas provocada por el estrés.

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Pese a no estar enterada de esta operación al estar fuera con la promoción de sus memorias 'Mar en calma' y deprenderse así que no hay una comunicación directa entre ellas, la madre de Carlo Costanzia, ha deseado lo mejor a Terelu Campos ante este inminente paso por quirófano.

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Respecto a las últimas críticas que ha recibido Alejandra Rubio al revelar que a sus 26 años se ha comprado su primer ordenador y, a partir de esto, cuestionarse cómo ha escrito su novela o ha estudiado la carrera de Derecho en un entorno en el que lo digital lo mueve todo.

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Alegando a que cualquier cuestión relativa a ella, mejor que se lo pregunten directamente a Alejandra Rubio, Mar Flores no ha podido evitar reírse ante la pregunta de cómo ha escrito ella su novela y si tampoco tiene ordenador. Optando por la discreción y el humor, la modelo ha reaccionado con una sonrisa sin darle más importancia a un asunto del que la hija de Terelu Campos ya se ha pronunciado ella misma con un comunicado con el que ha zanjado esta polémica.