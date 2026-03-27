Lara Guerra 27 MAR 2026 - 22:56h.

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Alejandra Rubio concedía un bombazo exclusivo en el plató de 'De viernes'; la hija de Terelu Campos está embarazada por segunda vez y por este motivo hizo su entrevista más sincera pasando todo tipo de emociones. Una semana después, su madre sorprende en la nueva entrega del programa con unas secuelas físicas derivadas de esta entrevista.

En primer lugar, Terelu asegura que está feliz por esta noticia y que ella también fue una de las persona que le animó a comunicarlo: "Estoy contenta de que lo hiciera aquí, lo digo de verdad. Podría haberlo hecho en otro medio pero yo se lo aconsejé que si la primera vez lo hizo en una revista, que por qué no lo hacia en su cadena y para el programa de 'De viernes'. A ella le pareció bien y estaba cerrado desde el primer momento; y por casusas medicas por dirección del programa y de la productora para quien trabajaba también lo conocía".

Por otro lado, los colaboradores comienzan a lanzar más preguntas a la madre de Alejandra Rubio; sin embargo, días atrás después de anunciar este segundo embarazo, ella comunicaba que se iba a retirar de los medios de comunicación; motivo por el que su madre ha dejado claro en el plató que no iba a declarar más: "A partir de ahí yo no...si ha pedido tranquilidad, no seré yo que con mis palabras pueda comentar que se siga hablando de ella. Cualquier cosa que diga aquí es motivo de poderlo recoger y seguir hablando; creo que mis compañeros estoy segura de que tiene muchas cosas que decir. Yo soy su compañera y no estoy dando una entrevista; sabéis que cuando estoy ahí asumo las consecuencias"

Terelu Campos: "Todo el proceso es lo que me ha afectado"

Por último, sobre José María, la hermana de Carmen Borrego asegura que "no voy a comentar nada porque todo lo que yo hubiera tenido que decírselo a Carmen ya lo he hecho porque me he visto con ella. Yo no voy a ser quién fomente que mañana mismo se hablen de cosas. Yo esta semana...me ha salido todo. Miren ustedes como estoy, me pongo las gafas porque creo que es un poco desagradable estar toda la noche así; no por ningún otro motivo. El estrés me ha provocado la bajada de defensas. Todo el proceso es lo que me ha afectado. Cuando te da la ansiedad es después; ahora estaba más tranquila".