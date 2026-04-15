Rocío Molina 15 ABR 2026 - 12:59h.

La hija de Vicky Martín Berrocal ha comenzado su reto con el que busca aceptarse, cuidar su cuerpo y priorizarse ante todo

Alba Díaz, hija de Vicky Martín Berrocal, muestra la realidad de su cuerpo: "He engordado 6 kilos"

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Alba Díaz no ha dejado pasar más tiempo y ha comenzado su reto para ponerse en forma y cuidar su salud personal tras confesar que ha engordado 6 kilos en los últimos meses. La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés' ha dejado clara que su motivación no es cambiar su cuerpo, sino "cuidarlo". Y no ha dudado en mostrar públicamente los primeros pasos con los que ha empezado este proyecto en el que quieren que sus seguidores la acompañen.

La influencer de 26 años ha demostrado que es una voz auténtica en las redes y que no va a esconder el complejo proceso emocional que atraviesa tras haber ganado peso. Tras compartir este testimonio y su mensaje de autoaceptación que ha sido tan aplaudido, Alba Díaz ha comenzado su reto. Una prueba con la que no busca tener control con su peso, sino mejorar su salud interna. "Reducir colesterol, la retención de líquidos, mejorar mi agilidad, mi sueño, mi capacidad pulmonar (para no ahogarme subiendo unas escaleras), dedicarme tiempo, priorizarme y agradecer", ha manifestado.

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La joven ha dado el pistoletazo de salida para esta nueva etapa en la que el cuidado personal está por encima del abandono. "Porque entiendo que aceptarme no significa dejarme y que quererme también es esto", ha justificado con el primer paso que ha dado. La hija de Vicky Martín Berrocal tiene claro que no va a ponerse metas imposibles, ni machacarse para tirar pronto la toalla. Este trabajo personal que comienza es una forma de ser consciente cada día de lo que es y una muestra de "amor propio".

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"Por primera vez en mi vida no lo voy a hacer desde el castigo, sino desde el respeto", ha expresado para a continuación contar el fin definitivo que persigue. "No lo hago por verme diferente, lo hago por sentirme mejor y vivir mucho mucho sin que nada me condicione. Está en mis manos". Enfundada en un conjunto deportivo, la influencer ha salido a la calle, el espacio que ella ha decidido que será su lugar de trabajo. "El gimnasio no me motiva nada en este momento de mi vida", ha admitido.

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Alba Díaz ha optado por una estrategia realista y pensada a largo plazo. Una caminata al aire libre, aprovechando que es algo accesible, gratuito y que lo tiene todos los días de la semana. "Prefiero hacer 20 minutos todos los días y saber que los voy a hacer que de repente decir que voy a ir a andar una hora todos los días o ponerme a correr. No sé correr y no voy a hacer la maratón de Nueva York", ha confesado.

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Además de ser el primer paso de su reto con el que espera ver resultados, esto también le reporta un tiempo valioso para ella. "Es un momento para priorizarnos, para desconectar", ha confesado, indicando que en sus paseos aprovechará para escuchar música, un podcast o algo que le guste. El simple hecho de salir y moverse al venir de no hacer nada es para ella "un logro" del que va a hacer partícipes a sus seguidores a través de sus redes.