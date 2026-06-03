Natalia Sette 03 JUN 2026 - 15:46h.

La influencer ha intentado evitar las preguntas relacionadas con los rumores de ruptura de amistad entre Vicky Martín Berrocal y Marta Sánchez

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Estas últimas semanas, Vicky Martín Berrocal y Marta Sánchez no han dejado de estar en el foco mediático . Hace más de 40 años que ambas presumen de una bonita y consolidada amistad, sin embargo, los rumores de una ruptura son cada vez más fuertes. Como no podía ser de otra forma, Alba Díaz ha sido preguntada al respecto y se ha mostrado muy nerviosa a la hora de contestar.

La influencer e hija de Vicky Martín Berrocal ha acudido a los premios ‘Elle Style Awards’ luciendo un espectacular vestido color marrón chocolate. Aunque deslumbró con su presencia en el ‘photocall’, no tuvo ningún momento para contestar a las preguntas de los periodistas. Fue a la salida del evento cuando las cámaras de Europa Press aprovecharon para preguntarle por el tema del momento.

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“Te queríamos preguntar por tu madre y Marta Sánchez”, ha comenzado diciendo la periodista. En ese momento, la influencer ha cambiado su actitud y el nerviosismo ha comenzado a apoderarse de ella. Cambiando por completo de tema, Alba ha comenzado a hablar de su amor por la modelo Ashley Graham, que también acudió al evento.

“Es que estoy llorando, ¿vale? Porque está Ashley Graham. Por favor, le tenéis que enseñar a ella, que es mi inspiración de mi vida, o sea, es de las modelos que más me ha ayudado en la vida. O sea, por favor, de verdad, ella es la estrella”, ha respondido visiblemente inquieta, dejando claro que no le apetece hablar de nada relacionado con su madre.

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La amistad de Vicky y Marta es una de las relaciones más consolidadas del panorama nacional. Han estado juntas en sus peores y mejores momentos y es por ello que nadie se esperaba que fueran a distanciarse. Las alarmas saltaron cuando sus seguidores se dieron cuenta de que se habían dejado de seguir en redes sociales.

Aunque ninguna de las dos se ha pronunciado al respecto, los rumores apuntan a que podría ser debido a la entrevista que la diseñadora de moda le hizo a la cantante para su podcast. Según varios periodistas, Marta no se sintió muy cómoda con las preguntas de Vicky y a partir de ahí comenzó el distanciamiento. Otras personas simplemente defienden que en la amistad hay roces y que no piensan que sea nada grave.

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La que no ha dado ningún tipo de pista ha sido Alba, que tras ser preguntada y ponerse a hablar de Ashley Graham, llamó rápidamente a su novio para que la recogiera y poder marcharse lo antes posible. La creadora de contenido prefiere mantenerse al margen de los asuntos de su madre y espera que no le vuelvan a preguntar sobre el tema.