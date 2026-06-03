Lorena Romera 03 JUN 2026 - 16:48h.

La exconcursante de 'Supervivientes' comparte una foto desde su clínica de fertilidad, sometiéndose a pruebas tras su positivo en el test de embarazo en sangre

Marta Peñate da positivo en un test de embarazo en sangre tras varios negativos en orina: "Todo me pasa a mí"

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Marta Peñate ha compartido una foto desde su clínica de fertilidad, sometiéndose a pruebas tras los resultados de sus últimas pruebas médicas: un positivo en un test de sangre tras varios negativos en orina. La que fuera concursante de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' se ha desahogado con su comunidad de seguidores en Instagram, reconociendo que está afectada y que tiene mucha incertidumbre, ya que no quiere "volver a pasar por un calvario".

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Hace apenas unos días, la que fuera también participante de 'La isla de las tentaciones' contaba que había agotado su última oportunidad para quedarse embarazada tras someterse a una transferencia embrionaria con su último embrión disponible y salir negativo. Lo que no esperaba es que, después de tres test negativos de orina, se iba a encontrar con el positivo en su analítica de sangre. Las posibilidades que le dan los médicos es que sea un embarazo bioquímico.

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"No entiendo cómo todo me pasa a mí... ya he pasado por un ectópico, un aborto, y ahora esto, que a ver que será", se lamentaba la de Las Palmas de Gran Canaria a través de sus stories hace apenas unas horas. Unas publicaciones en las que la televisiva explicaba que hoy mismo volvían a sacarle sangre para determinar la evolución de este positivo. Y a eso ha dedicado la mañana la creadora de contenido, que ha compartido una imagen sentada en una sala médica, presumiblemente en su clínica de fertilidad.

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Lejos de la felicidad que se espera de un proceso como este, la que fuera ganadora de 'Supervivientes All Stars' reconoce que espera que la hormona Beta-hCG (que indica un positivo y que a ella le ha salido en 34, "muy bajita, lo que significa que el embarazo seguramente no va a evolucionar") disminuya por sí sola cuanto antes: "Lo heavy que es la vida que siempre vengo deseando que me de positivo y hoy estoy deseando que se esté negativizando para no tener que pasar por un calvario".

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Así, Marta Peñate, que siempre se ha mostrado transparente con sus seguidores sobre los obstáculos de su maternidad (incluyendo sus problemas de salud como el útero didelfo o su hidrosalpinx), afronta ahora las horas más largas de su tratamiento a la espera de unos resultados definitivos que determinen los siguientes pasos a seguir.