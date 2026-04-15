Berto González 15 ABR 2026 - 09:00h.

La concursante de 'Supervivientes' y Dulceida han celebrado dos bodas: las claves de ambas ceremonias y su significado

Así es la casa que Alba Paul y Dulceida abandonan: espacios abiertos y con toque industrial

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La historia de amor de Alba Paul, concursante de 'Supervivientes 2026, y Dulceida ha estado marcada por momentos muy significativos a lo largo de sus diez años de relación. Entre ellos destacan especialmente las dos bodas que han celebrado desde que comenzaron su romance. La primera tuvo lugar en 2016 en una cala de Sitges y supuso una gran celebración rodeada de amigos y familiares, mientras que años después decidieron formalizar legalmente su matrimonio en una segunda ceremonia mucho más íntima que compartieron a través de un documental.

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Tras más de una década de relación, Alba Paul y Dulceida atraviesan uno de los momentos más importantes de su vida personal. La pareja ha ampliado recientemente la familia con la llegada de su hija Aria, un acontecimiento que ha supuesto un cambio radical en su día a día.

Desde el nacimiento de la pequeña, ambas han compartido algunos momentos de esta nueva etapa como madres, mostrando cómo se han adaptado a su nueva rutina familiar. La maternidad ha sido un paso muy deseado para las dos y ha reforzado aún más el proyecto de vida que comparten desde hace años.

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A esta nueva etapa personal se suma otro paso importante que han dado recientemente: la compra de una vivienda en común. La pareja ha firmado hace poco la hipoteca de su nueva casa, un proyecto que demuestra su intención de seguir construyendo su futuro juntas. Este nuevo hogar representa un momento de amor y estabilidad tras los altibajos que han vivido a lo largo de su relación y consolida una etapa marcada por la calidez de la familia.

Su pedida de matrimonio y su primera boda en Sitges

Uno de los momentos más recordados de su relación fue la pedida de matrimonio que Alba Paul organizó para Dulceida en 2015. El escenario elegido fue el Dulceweekend, el evento que la influencer celebra cada año con sus seguidores y diferentes marcas vinculadas al mundo digital.

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Durante el festival, Alba sorprendió a Aida Domènech con una emotiva propuesta de matrimonio delante de muchos de sus amigos y colaboradores más cercanos. Meses después de aquella pedida llegó el momento de celebrar su primer enlace.

La boda tuvo lugar el 10 de septiembre de 2016 en la Cala Morisca de Sitges, una localidad costera situada al suroeste de Barcelona. El enclave natural elegido para la ceremonia ofrecía un entorno muy especial frente al mar, donde la pareja reunió a familiares y amigos para celebrar ese momento tan importante de sus vidas.

La ceremonia estuvo acompañada por varias canciones significativas para ellas. Entre ellas sonaron 'I don't Wanna Miss a Thing' de Aerosmith y 'Let it go', conocida por formar parte de la banda sonora de la película 'Frozen'.

Ambas llegaron vestidas con diseños creados por la firma Ze García, amigo cercano de la pareja, que se encargó de confeccionar sus vestidos nupciales para un día tan especial. Tras pronunciar su "sí, quiero" rodeadas de sus seres queridos, la celebración continuó con el banquete y el posterior baile nupcial.

Para ese primer baile eligieron la canción 'Comiéndote a besos' de Rozalén, un momento que compartieron con todos los invitados en una fiesta que se prolongó durante horas. Aquella boda se convirtió en uno de los acontecimientos más comentados dentro del universo influencer y, por supuesto, en el papel cuché.

Su segunda boda legal

Ocho años después de aquel primer enlace, la pareja decidió celebrar una segunda boda con un significado diferente. Tras atravesar una ruptura y posterior reconciliación, Dulceida y Alba Paul optaron por formalizar legalmente su matrimonio en una nueva ceremonia mucho más íntima que la anterior.

Este segundo enlace fue mostrado posteriormente en su documental 'Dulceida al desnudo', donde ambas compartieron con sus seguidores los detalles de ese día. La celebración estuvo marcada por un ambiente muy emotivo en el que no faltaron las lágrimas, los abrazos y los gestos de cariño de sus familiares y amigos más cercanos.

A diferencia de la gran boda celebrada en Sitges años antes, esta segunda ceremonia tuvo un carácter mucho más personal y familiar. Entre los momentos que se pudieron ver en el documental destacó la comida que organizaron tras el enlace, donde una paella compartida entre todos los invitados simbolizó el ambiente familiar que quisieron darle a la celebración.

La pareja se casó en una notaría, bajo el régimen de separación de bienes y acompañadas únicamente por sus familiares más cercanos. Muy emocionadas, Dulceida y Alba intercambiaron las alianzas, se fundieron en un apasionado beso y no pudieron contener las lágrimas de felicidad tras formalizar su relación sentimental después de diez años de amor.

También, se dedicaron unas palabras la una a la otra: "Me enamora tu sonrisa cada día. Te quiero, quiero formar una familia contigo, tener un futuro precioso contigo, hasta que nos muramos de viejitas juntas en una camita", le dijo Dulceida a Alba Paul.