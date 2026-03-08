Alba de Paul, concursante de ‘Supervivientes’ tiene un cargado estilo minimalista industrial

La escapada que hizo Alba Paul a Baqueira antes de ‘Supervivientes’: así es la impresionante casa en la que se hospeda

MadridLa vida de Alba Paul, concursante de 'Supervivientes' siempre ha estado marcada por el equilibrio entre lo personal y lo profesional, entre la exposición pública y la búsqueda constante de refugio en casa. Sin embargo, este 2026 la influencer ha decidido dar un giro radical a su rutina, cambiar la serenidad de su hogar por la aventura extrema al convertirse en concursante de 'Supervivientes'.

Un salto que no solo implica abandonar temporalmente sus comodidades, sino también despedirse de ese espacio que, junto a su mujer, Dulceida, y su hija ha construido con mimo y sentido práctico. Mientras las playas de Honduras se convierten en su nuevo escenario, en España queda un piso que resume a la perfección el momento vital de la pareja, familiar, luminoso y sencillo. Una casa que ahora abandonan, ya que han anunciado la compra de su vivienda.

La casa madrileña de la influencer no responde al estereotipo de mansión ostentosa, todo lo contrario. Se trata de un piso funcional, de líneas limpias y estética contemporánea, donde cada elemento parece pensado para la vida real y no solo para la foto perfecta. Un hogar donde la luz manda, el blanco domina y la madera suaviza. Las vigas de madera vistas introducen un matiz entre industrial y contemporáneo que da personalidad a las estancias.

La pareja tenía claro que no buscaba una casa de revista sino un piso pensado para vivir. Funcional, cómodo y coherente con una pareja que, pese a su exposición, ha querido mantener cierta normalidad doméstica. El salón abierto con sofá modular gris conecta con una cocina integrada de estética pulida y práctica. El dormitorio mantiene la misma coherencia con ladrillo blanco visto, mientras los baños combinan diseño actual y toques de color.

Es un piso compacto, bien aprovechado y pensado para la vida familiar. El escenario perfecto de momentos cotidianos con su hija un lugar que sigue a raja tabla el concepto de “hogar dulce hogar” que tanto repiten.

Un hogar de paso

Alba Paul concursante de 'Supervivientes' y Dulceida se instalaban en Madrid poco después de la llegada de su hija. La pareja empezó el año con un nuevo proyecto de vida, a principios de febrero ambas firmaron juntas la hipoteca de su nueva casa en Madrid. Lo anunciaron como mejor saben, a través de redes sociales y con la naturalidad que caracteriza su comunicación.

“Después de 11 añitos compartiendo vida con la mujer más increíble del mundo... HOY hemos firmado hipoteca juntas, en realidad lo de firmar hipoteca es una putada, pero estoy tan Feliz que exploto mi primera propiedad y con el amor de mi vida ahora sí que sí, se viene el hogar dulce hogar”.

La casa actual, la que ha sido testigo de su crecimiento como familia y de los primeros meses de su hija, está destinada a quedar atrás en breve. Sus miradas ya están puestas en ese nuevo hogar que simboliza estabilidad y futuro. Aun así, el piso en el que hoy viven tiene algo especial, es el lugar donde la maternidad se volvió cotidiana y donde la pareja terminó de definir su estilo de vida doméstico.

El salón: el verdadero corazón del piso

En la casa de la pareja de influencers, el salón no es solo una estancia más, es el epicentro de la vida familiar. Amplio, muy luminoso y completamente abierto, funciona como nexo entre la cocina y el comedor, reforzando esa sensación de continuidad espacial que define todo el piso. Al cruzar la puerta de entrada, la casa se abre de golpe a una gran zona común donde conviven salón, comedor y cocina sin barreras visuales.

El protagonista indiscutible es un sofá modular gris claro que ocupa prácticamente toda una pared. Su diseño permite reorganizarlo según el momento, ya sea para recibir amigos, ver una serie en familia o improvisar una tarde de juegos con su hija. Frente a él, una mesa de centro de madera con líneas. La madera natural aparece de forma estratégica en distintos puntos del piso, aportando esa calidez que evita que el minimalismo resulte frío.

Otro de los elementos clave es la estantería blanca hecha a medida que se eleva de suelo a techo. Cumple doble función, almacenaje práctico y escaparate emocional. Allí conviven objetos decorativos, recuerdos personales y pequeños guiños a la historia de la pareja.

Todo el espacio está bañado por luz natural gracias a grandes ventanales que, más que un detalle arquitectónico, son el alma del piso. Las vigas de madera vistas y las columnas originales aportan carácter y rompen con la uniformidad del blanco.

Una cocina abierta que mezcla diseño y vida real

La cocina de la casa de la empresaria está totalmente abierta al espacio principal, el salón y refleja ese equilibrio entre estética cuidada y funcionalidad cotidiana que define todo el piso. Visualmente, la cocina apuesta por superficies limpias y brillantes que multiplican la luz. Los azulejos vitrificados ayudan a reflejar la claridad natural, mientras que la palillería de madera introduce textura y continuidad con el resto de la vivienda.

Los electrodomésticos están completamente integrados, lo que permite mantener una imagen ordenada y minimalista. El eje de la cocina es una isla central con barra de desayuno y taburetes. Funciona como punto de reunión informal. Sobre la isla cuelgan tres lámparas colgantes que aportan calidez y un punto de diseño muy en la línea Pinterest que tanto gusta a sus seguidoras. Un espejo colocado estratégicamente en la parte superior amplía aún más la perspectiva del espacio, reforzando esa sensación de continuidad que recorre toda la vivienda.

Dormitorio y baños: minimalismo industrial

El dormitorio principal de la casa de la concursante de 'Supervivientes' apuesta por un minimalismo sereno al que se le añade un marcado toque industrial. La protagonista absoluta es una gran pared de ladrillo blanco visto que sustituye al cabecero tradicional. Es un recurso decorativo potente que aporta personalidad sin necesidad de recargar el espacio. El resto del dormitorio se mantiene en tonos neutros, con textiles claros y suelo de madera que suaviza el conjunto.

En el vestidor deja ver su faceta más práctica. El mobiliario está pensado para tener todo a la vista. Estanterías abiertas, baldas, barras para colgar ropa y una distribución en forma de 'U' que facilita elegir el outfit del día. Predomina nuevamente el blanco, que ayuda a mantener la sensación de orden incluso cuando el espacio está en uso.

El baño principal sigue la misma línea contemporánea. Es moderno, luminoso y visualmente limpio. Una gran mampara de cristal separa la ducha. Los azulejos brillantes y el espejo de gran formato multiplican la luz y refuerzan la estética minimalista. Como contraste inesperado, el baño de invitados rompe con la paleta neutra del resto del piso. Sus paredes en tono mostaza brillante aportan un punto atrevido y demuestran que la pareja también se permite pequeños riesgos decorativos.