La hermana de la concursante de 'Supervivientes 2026' ha explicado cómo se ha preparado la influencer física y mentalmente para asumir esta aventura extrema

Tras la huella televisiva de los nuevos 'Supervivientes': qué hicieron antes de la aventura más extrema

Compartir







La nueva edición de 'Supervivientes 2026' ya ha arrancado con una primera gala cargada de emoción, nervios y grandes expectativas. El reality de supervivencia de Mediaset España se ha estrenado este jueves 5 de marzo con un espectacular despliegue desde Honduras y el clásico salto desde el helicóptero que marca el inicio de la aventura. La gala, como viene siendo habitual, está siendo presentada desde plató por Jorge Javier Vázquez, mientras que desde los Cayos Cochinos debuta como presentadora María Lamela, que también se ha atrevido a saltar desde varios metros de altura.

Esta edición reúne a 18 famosos dispuestos a enfrentarse al hambre, la humedad, los mosquitos y la convivencia extrema. Entre los concursantes destacan nombres como la influencer Alba Paul Ferrer, la empresaria Gabriela Guillén, el atleta paralímpico Alberto Ávila, la actriz Alejandra de la Croix, la presentadora Ivonne Reyes o el cantante José Manuel Soto. También completan el casting rostros conocidos de la televisión y las redes como Claudia Chacón, Maica Benedicto, Gerard Arias, Teresa Seco, Jaime Astrain, Toni Elías o Marisa Jara, entre otros.

En los primeros compases de la gala, los concursantes han protagonizado los tradicionales saltos desde el helicóptero y los primeros momentos de convivencia en la isla, donde ya empiezan a notarse los nervios y la presión de la competición. La organización promete además más de 150 juegos y nuevas dinámicas que pondrán a prueba la resistencia física y mental de los participantes.

La preparación de Alba Paul, según su hermana Laura

Antes del inicio de la aventura, hemos podido hablar con Laura, hermana de Alba Paul, que nos ha contado cómo se ha preparado la influencer para afrontar el reality. Según explica, la creadora de contenido ha intensificado su entrenamiento físico en las semanas previas al viaje: “Estuvo yendo bastante al gimnasio. . También estuvo leyendo sobre cómo hacer fuego y supervivencia básica”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Laura reconoce que, más allá del físico, lo más duro para su hermana puede ser la parte emocional. “Lo que más miedo me da es que eche mucho de menos a Aida y a la peque. En una situación así, con hambre o frío, eso puede bajarle la moral”, asegura.

Aun así, se muestra convencida de que su hermana sabrá sobreponerse: “Es un sueño para ella. Lleva años imaginando el momento helicóptero. Está en un diez vital”.

Sobre sus posibles rivales, Laura cree que aún es pronto para señalar favoritos: “Todos tienen posibilidades, aunque quizá los más deportistas partan con ventaja”. Eso sí, lo tiene claro: su apuesta es Alba.