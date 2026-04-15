Kiko Rivera muestra el acuerdo de separación que prueba cuánto dinero le pasa a Irene Rosales

Ana Carrillo 15 ABR 2026 - 14:00h.

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Kiko Rivera ha desvelado las cifras exactas de dinero que le pasa a Irene Rosales porque alega que está "súper cansado" de que se le "intente dejar mal" después de que ella hablase de su acuerdo económico en 'El tiempo justo'. Ha compartido en sus stories de Instagram una captura de pantalla de un punto de su convenio para que todo el mundo sepa cuánto dinero le da a su exmujer y madre de sus dos hijas pequeñas al mes.

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El primero que habló de este tema fue él en '¡De viernes!' la semana pasada, cuando aseguró que su ex le llegó a pedir cuatro modificaciones en el convenio y que siempre pedía aumentar la cantidad de dinero, por lo que él le ofreció tener la custodia compartida de Ana y Carlota; y ella le contestó ayer en el programa presentado por Joaquín Prat, donde afirmó que su ex le ha pedido la custodia compartida para no tener que hacer frente a sus responsabilidades económicas: "Él cree que con una compartida no hay que pasar ningún tipo de pensión y está muy equivocado porque hay una diferencia de renta abismal".

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"Se firma el convenio y cuando yo lo leo en el convenio pone más cantidad de la que me tiene que pasar, que era una cantidad que los dos nos sentamos y hablamos, porque él me había dicho que me iba a pagar durante un año la casa porque yo no tengo absolutamente nada y el coche me lo iba a seguir pagando porque fue un regalo de él para mi familia, para mis hijas y para moverme yo", explicó la exconcursante de 'GH DÚO', que resaltó que la cantidad que su ex le pasa no ha sido acordada por un juez, sino que es fruto de un acuerdo entre ellos.

Irene mantiene que fue el abogado de Kiko el que puso en el convenio una cantidad mayor a la que ellos habían acordado y que ella le solicitó que lo cambiase y lo rebajase, no que lo aumentase como aseguró su ex en '¡De viernes!': "Tengo los mensajes y yo le dije que no quería que pensase que le iba a reclamar el dinero de más que faltaba".

La respuesta de Kiko Rivera

La sevillana no quiso entrar en cifras concretas, pero el DJ sí que ha querido darlas y ha adjuntado las pruebas: una es del dinero que paga por el coche de renting que usa su ex, que son 598,95 euros; y otra es del convenio de separación, en el que se establece que abona 1.250 euros mensuales "en concepto de pensión de alimentos [...], correspondiendo a la cantidad de 625€ al mes por cada uno de sus hijas".

El hijo de Isabel Pantoja ha adjuntado en su story una captura de pantalla de las cifras que aportó esdiario.com y ha escrito una cruz al lado de las cantidades que daban sobre la pensión y el coche de renting, pero ha dejado sin tachar dos datos: el del alquiler de la casa, que serían 1.300 euros, y el de las extraescolares, en las que aportaría el 50%. Kiko ha añadido "+ médico + colegio", dando a entender que también se hace responsables de parte de esos gastos.