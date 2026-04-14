Irene Rosales niega haber hablado mal de Jessica Bueno

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Kiko Rivera, en ‘¡De viernes!’, aseguró que Irene Rosales no habría mostrado en ningún momento interés por saber cómo está su hijo Fran: "Son siete meses que llevo separado de Irene y en ningún momento me ha preguntado por Fran. De hecho, Fran tiene su móvil y no le ha preguntado. Qué bonito queda, pero, ya que te llevas bien con Jessica, ¿cuántas veces le has preguntado por Fran?".

También puso en duda la buena sintonía entre Jessica Bueno e Irene Rosales: "Ojalá sea así y vayan las dos a un jardincito a dar un paseíto con los niños, pero yo he vivido ahí en medio, sé bien de lo que hablo. He vivido muchas cosas, malos rollos. Antes de separarme de Irene, me estaba separando con Jessica, e Irene ha vivido esa separación".

Irene Rosales: "No veo nada malo en que Jessica y yo tengamos cordialidad, diferente es que yo vaya a llamar para tomar un café"

Irene Rosales ha respondido a Kiko Rivera en ‘El tiempo justo’ sobre su relación con Jessica Bueno: "Yo con Jessica he tenido muchos momentos, sobre todo al principio de la relación con Kiko, en los que obviamente no he tenido relación con ella, pero porque el primero que no ha tenido relación con Jessica ha sido Kiko Rivera, ¿Cómo la voy a tener yo? Es inviable".

Además, aclara que sí se interesa por el hijo que tienen en común Kiko y Jessica: "En el momento en el que los dos se sientan y mantienen una cordialidad, ya entienden que yo, como persona que también estoy dentro porque al final estoy con su hijo, pues también tengamos un buen trato. No veo nada malo en que Jessica y yo tengamos cordialidad, diferente es que yo vaya a llamar para tomar un café, pero también pregunto por su hijo y le pregunto directamente a él".