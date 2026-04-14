Ana Carrillo 14 ABR 2026 - 18:14h.

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Kiko Rivera fue contundente con Irene Rosales en su entrevista en '¡De viernes!': dijo que no le había permitido cambiarle los días de vacaciones en Semana Santa para que él llevase a sus hijas, Ana y Carlota, a visitar a Isabel Pantoja en Gran Canaria y que había pedido cuatro modificaciones en el acuerdo económico al que llegaron tras su separación. La sevillana ha contestado a su ex en 'El tiempo justo', donde ha aclarado punto por punto cada cuestión.

La exconcursante de 'GH DÚO' ha asegurado que el primo de Anabel Pantoja no le dijo que quería cambiarle los días de vacaciones para llevar a sus hijas a ver a su abuela y ha añadido que no tiene ningún problema en que esa visita se produzca porque es consciente de que a las niñas, que tienen 8 y 10 años y que llevan seis años sin ver a la tonadillera, les hace mucha ilusión ese reencuentro.

Irene también se ha pronunciado sobre los cambios en el acuerdo económico acordado tras la separación y ha explicado que el motivo por el que pidió que se realizaran modificaciones, una razón muy distinta a la que dio Kiko en su entrevista en el programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona.

Su relación con Jessica Bueno

Irene Rosales ha negado haber hablado mal de Jessica Bueno y ha desmentido no haberse preocupado por saber cómo se encuentra el hijo de Kiko y Jessica, Fran, con el que convivió durante doce años: "No veo nada malo en que Jessica y yo tengamos cordialidad, diferente es que yo vaya a llamar para tomar un café, pero también pregunto por su hijo y le pregunto directamente a él".