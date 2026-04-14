Ana Carrillo 14 ABR 2026 - 19:05h.

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Isa Pantoja ha puesto a la venta la casa con jardín y piscina que tiene en propiedad en una urbanización de El Puerto de Santa María, en la que actualmente reside junto a Asraf Beno y sus dos hijos, Alberto Isla Junior y Cairo. 'El tiempo justo' ha desvelado el precio que la hermana de Kiko Rivera pide por este bajo que compró hace dos años y que cuenta con tres habitaciones, dos baños, salón y cocina.

En el vídeo que encabeza este artículo, se puede ver la vivienda y el jardín de la casa que vende la prima de Anabel Pantoja, así como su precio. En el programa han recordado que la influencer se había quejado del trabajo de la promotora en sus redes sociales, llegando a contar que había grietas y humedades, pero su amiga Alexia Rivas ha explicado que no lo vende por su estado, sino por otras razones que ha compartido con ella: "Me dice que la casa es tan bonita y tan perfecta que no la va a regalar, que el precio es el que es".

La periodista ha dado los dos motivos por los que Isa Pantoja ha tomado la decisión de poner a la venta la casa en la que ahora vive, que está dentro de una urbanización que cuenta con pista de pádel y piscina comunitaria. "Me dice que la venden por dos motivos: porque ha encontrado una casa perfecta para ellos y porque esta se le quedaba pequeña", ha comentado Alexia Rivas.