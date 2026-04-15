Claudia Barraso 15 ABR 2026 - 19:52h.

Martín Casillas, el hijo de Iker y Sara Carbonero, ha concedido su primera entrevista al periodista José Ramón de la Morena

El emotivo recuerdo de Sara Carbonero en redes sociales a su madre fallecida: "Te quiero, guerrera"

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Martín Casillas, el hijo de Sara Carbonero e Iker Casillas ha concedido su primera entrevista, siendo la primera vez que aparece públicamente, ya que sus padres no han querido exponerles a las cámaras ni en redes sociales.

José Ramón de la Morena ha sido el encargado de entrevistarle para su nuevo podcast ‘Resonancias del corazón’, en el que charla con reconocidas figuras del mundo del deporte, periodismo y otros ámbitos. El episodio se estrenará este jueves 16 de abril, coincidiendo con un delicado momento para la familia tras la reciente muerte de la madre de la periodista.

En esa conversación que tuvo con Martín, el pequeño hablaba de lo que significaba ser el hijo de una de las parejas más mediáticas y en especial, de una estrella del fútbol español: “A ver yo soy Martín Casillas, soy el hijo de Iker, pero quiero hacer mi propia carrera, no quiero que me comparen”. El primogénito de ambos juega de portero, como su padre, pero también como su hermano.

Sobre cómo afronta la exposición a las cámaras

Durante la entrevista, Martín llevaba la camiseta del Real Madrid, equipo en el que juega de portero. Los menores nunca han estado expuestos a la vida pública, ya que sus padres se encargaron de que su imagen no apareciese ante las cámaras ni en redes sociales hasta que tuvieran cierta edad. Sobre este tema también ha hablado con José Ramón en la entrevista: “Muchos amigos míos me llamaron al terminar el partido y me dieron la enhorabuena porque me vieron en la tele”.

Martín ha conseguido consolidar su carrera futbolística con tan solo 12 años, como lo hizo su padre. Su hermano Luca, de 10 años, también está siguiendo los pasos de sus referentes. Una de las escenas más emotivas que ha protagonizado el pequeño junto a su madre, fue tras terminar un partido, saliendo victoriosos, en el que, de la emoción, salió corriendo a la grada para abrazarla.