Claudia Barraso 15 ABR 2026 - 19:04h.

Sara Carbonero ha publicado un carrusel de imágenes en recuerdo a su madre fallecida el pasado lunes

Los grandes apoyos de Sara Carbonero tras la pérdida de su madre: de su mejor amiga, a su hermana y su novio José Luis

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Sara Carbonero pasa por uno de los momentos más duros de su vida tras la muerte de su madre Goyi Arévalo. Falleció el pasado 13 de abril tras luchar contra una larga enfermedad. La periodista aparecía devastada junto a su familia en el Corral de Almaguer, Toledo, donde le dieron el último adiós.

A la salida del tanatorio Sara aparecía cabizbaja, acompañada de sus amigas y su hermana Irene. No quiso hacer declaraciones ante la prensa, pero agradeció la presencia de los medios saludando educadamente antes de subirse al vehículo. Tras ello, este miércoles ha aparecido en redes sociales donde ha recibido el cariño de todos sus seguidores. En homenaje a su madre, ha anclado en su perfil de Instagram un carrusel de imágenes que publicó hace dos años.

Un post que no ha tardado en recibir cientos de comentarios de cariño hacia la periodista. “Te quiero, guerrera”, comentaba en el pie de foto. En varias fotos aparece Sara de pequeña junto a su madre, mientras que el resto son fotografías mucho más actuales junto a sus hijos y su familia. Un gesto que indica que Sara Carbonero sigue pensando continuamente en su madre y que se encuentra atravesando esta gran pérdida.

Las imágenes junto a su madre

Con este carrusel ha mostrado el papel tan importante que tenía su madre en su vida. En muchas de las imágenes aparece junto a ella y sus hijos, de viaje e incluso ha recuperado los mejores recuerdos que tenía con ella. Además, en sus historias, ha compartido un vídeo de la versión acústica que el cantante Dani Fernández hizo de la canción ‘Si no te hubieras ido’, de Marco Antonio Solís. La letra de la canción refleja el duelo que está atravesando la familia tras la muerte de Goyi.

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Así fue el entierro de su madre

Durante todo este proceso, ha estado acompañada de sus seres queridos. En el entierro, estuvieron junto a ella su compañera y amiga Isabel Jiménez, su gran amigo y estilista Paco Rus y en especial su hermana Irene. Ambas estaban destrozadas durante el entierro. Cuidaron de ella desde que comenzó a tener problemas de salud, desde 2024, cuando la presentadora publicó por primera vez una imagen de su madre en el hospital.

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De hecho, Goyi se habría mudado a la casa de Sara en Madrid para estar más atendida y cuidada. Además, durante su estancia aprovechaba para pasar más tiempo con sus nietos, Martín y Lucas. Todos ellos pudieron celebrar el último cumpleaños, una celebración que compartió la periodista en su perfil de Instagram.