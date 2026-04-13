Celia Molina 13 ABR 2026 - 11:30h.

La madre de Sara Carbonero ha fallecido tras una larga enfermedad y será despedida en Corral de Almaguer, su pueblo natal

Muere la madre de Sara Carbonero, Goyi Arévalo, tras una larga enfermedad

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La revista 'Hola' ha comunicado la muerte de Goyi Arévalo, madre de Sara Carbonero, tras una larga enfermedad. Según la misma publicación, la fallecida se había mudado hace unos meses a la casa de su hija en Madrid, dejando su pueblo natal, Corral de Almaguer, para estar mejor atendida en cuanto a sus "problemas de salud", sin que estos se hayan detallado con exactitud.

Su funeral tendrá lugar la tarde de este mismo lunes, en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de la citada localidad, a la que acudirá la presentadora y el resto de su entorno para darle el último adiós. Así, Carbonero vuelve a enfrentarse a un duro golpe de la vida, cuando apenas acababa de recuperarse de la fuerte dolencia por la que fue ingresada en el hospital de Lanzarote, nada más comenzar el 2026.

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Mientras se encontraba de vacaciones en la isla, junto a su pareja, José Luis Cabrera, y un grupo de amigos, la presentadora sufrió un fuerte dolor abdominal (que nunca se llegó a especificar) y tuvo que ser operada de urgencia en el hospital. Once días después, recibió el alta y, en su primer comunicado público, le dio las gracias tanto a su exmarido, Iker Casillas, como a su madre, Goyi, por haber cuidado de sus hijos, Martín y Lucas, mientras ella permanecía ingresada.

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Goyi, un apoyo en su divorcio y en sus problemas médicos

Esto nos da una idea de lo importante que era la figura de Goyi en la vida de su hija - y en la de sus nietos - pues siempre ha estado presente, aunque de forma discreta, en sus momentos más complicados. Empezando por el mismo día en el que Sara fue diagnosticada de cáncer de ovarios, en mayo de 2019, siendo éste el mismo mes en el que a Iker Casillas también le dio un infarto. Goyi se convirtió ahí en una pieza clave para la supervivencia de toda la familia que, sin duda, necesitaba más ayuda que nunca.

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Dos años después de tan duros problemas médicos, el matrimonio decidía divorciarse, volviendo a ser Goyi el principal apoyo de su hija durante y tras su mediática separación. Un amor incondicional que tanto Sara como su hermana Irene le devolvieron a su madre a partir del año 2024, cuando, que se sepa, fue ingresada por primera vez a causa de su enfermedad.

Ese fue el año en el que la periodista volvió a publicar una fotografía desde el hospital, preocupando de inicio a sus fan por si había tenido una recidiva del cáncer. Luego explicó que el problema de salud no lo tenía ella, sino se madre; una dolencia que ha arrastrado durante dos largos años y que, finalmente, le ha costado la vida.

Hace apenas un mes, Sara publicaba otra imagen, tomada durante sus años en Oporto, en la que Goyi aparece sentada frente al mar junto a sus dos nietos. Con esta bonita estampa, la presentadora felicitaba a su madre por su último cumpleaños, asegurando que "no podían quererla más".