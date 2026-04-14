Celia Molina 14 ABR 2026 - 10:36h.

Sara Carbonero estuvo muy arropada por sus seres queridos en el funeral de su madre, Goyi Arévalo, celebrado el pasado lunes

Goyi Arévalo, la madre de Sara Carbonero y uno de sus grandes apoyos: así fue su sólida relación

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El pasado lunes 13 de abril por la tarde tuvo lugar el entierro de la madre de Sara Carbonero en la localidad toledana de Corral de Almaguer. Allí nació Goyi Arévalo y crecieron Sara y su hermana Irene, hasta que sus vidas las llevaron a salir de su querido pueblo. Hasta éste se trasladaron ayer los seres queridos de la periodista y del resto de su familia para dar el último adiós a Goyi, que falleció tras haber padecido una larga enfermedad, según la revista 'Semana'.

Entre los asistentes, no podía faltar Isabel Jiménez, la socia y mejor amiga de Sara Carbonero, con quien, en los últimos años, ha forjado una gran alianza. La también presentadora no sólo forma parte de la marca 'Slowlove' - la firma de ropa de estilo boho chic que las caracteriza a las dos - sino que fue, es y siempre será uno de sus mayores apoyos en los avatares de la vida.

El emotivo funeral de Goyi en Corral de Almaguer

Isabel estuvo a su lado en uno de sus peores momentos: el año en el que fue diagnosticada de cáncer de ovario y, por ello, Sara siempre le ha mostrado su más sincero agradecimiento (y cariño) a través de las redes sociales. Una vez más, Jiménez estuvo presente en otro día muy difícil para ella, el del entierro de su madre, a quien la periodista estaba profundamente unida. Otro de sus grandes amigos es su estilista, el sevillano Paco Rus, que también será una pieza fundamental en el duelo que acaba de iniciar.

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Como es lógico, Sara se mantuvo, durante toda la tarde, al lado de su hermana Irene. Irene, que es licenciada en Psicología y que trabaja en área de Recursos Humanos, siempre ha mantenido un perfil discreto en cuanto a los medios de comunicación, pero también es uno de los grandes pilares de la vida de Sara. Las dos amaban a su madre y cuidaron de ella desde que comenzó a presentar problemas de salud, allá por 2024, cuando la presentadora publicó por primera vez una imagen con Goyi en el hospital.

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La revista 'Semana' reveló, tras la muerte de Goyi, que ésta se había mudado a la casa de Sara Carbonero en Madrid para sentirse más acompañada en la enfermedad y para estar mejor atendida. Como abuela, ella siempre ha estado dispuesta a cuidar de sus nietos, Martín y Lucas, con quien tenía una hermosa relación. Tanto es así que, en su último cumpleaños, que celebraron hace poco más de un mes, su hija publicó una foto en las redes en la que Goyi aparece sentada con los niños frente al mar y sobre la que Sara escribió: "No podemos quererte más".

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Jota Cabrera, su novio, siempre al lado de Sara

Al funeral también acudió, como exmarido y padre de sus dos hijos, el exfutbolista Iker Casillas, así como Jota Cabrera, el actual novio de Sara Carbonero. Desde que arrancó este 2026, cuando ella tuvo que ser ingresada de urgencia en el hospital de Lanzarote por un fuerte dolor abdominal, José Luis se ha mantenido firmemente a su lado. Fue junto a él con quien se vio a la presentadora al ser dada de alta, tras pasar once largos días de ingreso.

Sara se agarraba del brazo de su novio al llegar al aeropuerto de Madrid, donde pudimos verla en un vídeo caminando con notable dificultad. Cuando apenas se estaba recuperando de este revés en su salud, Sara tiene que enfrentarse ahora a la dura pérdida de su madre, contando con todos estos apoyos para transitar el duelo.