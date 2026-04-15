Lidia González 15 ABR 2026 - 18:08h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’, muy decepcionada, habla de su ruptura y desvela los errores que ha cometido en sus relaciones

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Sandra Barrios ha hablado claro sobre los últimos acontecimientos que han pasado en su vida y no se ha escondido de nada. Después de hablar claro de su reconciliación sentimental con Juanpi Vega, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre su ruptura con José Luis. La influencer explica cómo se siente tras todo lo que ha pasado y confiesa lo que ha aprendido de sus relaciones. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha explicado, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

La creadora de contenido se rompía al desvelar, en ‘Tentaciones privé’, que le había pillado unos mensajes al que fuera su novio, haciendo dinamitar su relación. “Cuando la persona se me cae no hay dios que me lo levante”, asegura tajantemente. La influencer no esconde la decepción que siente y hace una profunda reflexión tras su desengaño amoroso: “El amor no se ruega, no se pide, no se suplica”.

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Sandra Barrios habla de los errores que ha cometido en sus relaciones

Sandra Barrios se ha abierto en canal por completo para hablar sobre su vida sentimental y ha echado la vista atrás para recordar a sus anteriores parejas. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano DÚO’ habla de los errores que ha cometido en sus relaciones y se sincera sobre sus experiencias pasadas: “He tenido tres un poco raras y difíciles”.

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La exparticipante de ‘LIDLT’ reflexiona sobre lo que ha aprendido de sus relaciones

A pesar de lo que ha sufrido por las distintas desilusiones que ha vivido en su pasado amoroso, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ asegura que estas experiencias le han dado la capacidad de saber lo que no quiere en su vida. Sandra Barrios reflexiona sobre lo que ha aprendido en de sus relaciones y lo comparte con todos sus seguidores. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!