Lidia González 14 ABR 2026 - 12:02h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela los aspectos más desconocidos de su vida

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

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Sandra Barrios ha decidido abrirse en canal con todos sus seguidores para contar algunos aspectos desconocidos de ella hasta ahora. Por ello, después de aclarar si ha vuelto con Juanpi y desvelar lo que ha ocurrido en su encuentro en Jerez, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta 10 curiosidades sobre ella. La influencer se sincera como nunca para confesar cuál es su nombre real y su nivel de estudios, entre otras cosas. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha explicado, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

Sandra se ha sincerado por completo para contar todos los detalles sobre su vida y que sus seguidores puedan descubrir todas sus facetas. En concreto, la creadora de contenido ha desvelado cuál es su verdadero nombre y todos los detalles sobre su infancia. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela el origen de sus apodos: “Así me llaman”.

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Después de que Juanpi Vega le mandase un emotivo mensaje, Sandra se ha sincerado sobre los estudios que ha realizado, desvelando cuál era su verdadera vocación en la infancia. La creadora de contenido ha explicado cuál era su desconocido trabajo antes de su participación en ‘La isla de las tentaciones’ y saltar a la fama: “He aprendido lo más grande, me encanta”.

El problema que sufre la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’

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A pesar de sus primeras reticencias, Sandra Barrios ha tomado la decisión de exponer una situación que vive y con la que quiere acabar. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano DÚO’ desvela el problema que sufre y pide ayuda para poder solucionarlo: “Si hubiera alguna manera de operarme…”. La influencer cuenta todos los detalles de la “tortura” que padece y se sincera al respecto: “Lo paso muy mal”.

Sandra Barrios se sincera sobre su infancia

La andaluza no solo ha desvelado algunos aspectos de su vida, como su nivel de estudios, sino que también ha querido compartir algunas parcelas más privadas sobre ella. Sandra Barrios se sincera sobre su infancia y confiesa cómo es su verdadera relación con su familia: “No es super unida”. Además, habla del importante papel que su padre ha tenido en su vida. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!