Celia Molina 01 JUN 2026 - 13:08h.

Una usuaria ha publicado un anuncio en el que vendía La Casita de Bad Bunny por un millón de euros, accesible solo para VIPS

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Ahora que ha comenzado la residencia de Bad Bunny en Madrid, todos los ojos se ponen cada noche en los VIP que disfrutan de sus conciertos en 'La Casita', la performance con el que el cantante quiere rendir culto a la sencilla vida puertorriqueña.

Esta construcción de color rosa, que se encuentra en el centro de cada escenario, se inspiró en el diseño de las típicas y humildes casas de la isla y se ha convertido en el refugio perfecto para que personajes como Úrsula Corberó, Ester Expósito o María León, perreen de forma exclusiva con las canciones de Benito.

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Fue también el lugar donde Penélope Cruz cogió el micrófono para gritar: "Acho, PR es otra cosa' y donde, en los próximos días seguiremos viendo un desfile de famosos que aparecerán en las pantallas del estadio Air Metropolitano. Sin embargo, en las últimas horas se ha hecho viral por ser objeto de un falso anuncio de Idealista, donde 'La Casita' se ha puesto a la venta por un millón de euros para denunciar la crisis de la vivienda que continúa asfixiando a la sociedad española:

"A este ritmo, una casita será solo para los VIP"

"Esta estupenda Casita de 62 metros cuadrados y pladur, funciona muy bien como concepto de marketing para el concierto de Bad Bunny. Exclusiva. Limitada. Aspiracional", dice el texto, con tono crítico. "La sensación de que formas parte de algo a lo que no todo el mundo puede acceder", añade el anuncio, que fue publicado por una usuaria llamada Zaida.

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Marta Ortega, invitada también a La Casita de Bad Bunny

"Hasta que sales del concierto y te das cuenta de que fuera está pasando lo mismo. Solo que aquí no hablamos de una experiencia. Hablamos de una casa. Y a este ritmo, una casita también será un lujo reservado para gente VIP", denunciaba también el anuncio, que ya ha sido retirado de la página.

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El privilegio de ser un invitado a La Casita se ha convertido en todo un fenómeno viral, más allá del objetivo inicial de Benito de denunciar la precariedad de su isla natal. Entre los muchos famosos que ya hemos visto - y tras el comentado cambio de look de Úrsula Corberó - también ha destacado la presencia de Marta Ortega, hija de Amancio Ortega, quien, últimamente parece ser la mano derecha del artista.

Además de ser ZARA la marca de ropa elegida por el puertorriqueño tanto para su actuación en el intermedio de la Super Bowl como para su paso por la última gala MET de Nueva York, la empresaria también acudió a este prestigioso acto de la moda, donde, en ocasiones, los invitados pueden llevar consigo a los diseñadores que les visten.