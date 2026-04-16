José María Almoguera desvela si le ha escrito a Alejandra Rubio tras conocerse el sexo del bebé que espera: "Me enteré por mi madre"
Según explica, fue Carmen Borrego quien le dijo que el bebé de su prima será una niña
Irene Rosales responde a Kiko Rivera por filtrar el dinero que le pasa al mes y desvela por qué Isabel Pantoja la culpa del conflicto familiar
'El tiempo justo', en Mediaset Infinity
José María Almoguera asegura que se enteró por su madre del sexo del bebé que espera Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. El primo de la televisiva ha desvelado si decidió escribirle tras conocer la noticia.
En elaboración