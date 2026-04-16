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José María Almoguera desvela si le ha escrito a Alejandra Rubio tras conocerse el sexo del bebé que espera: "Me enteré por mi madre"

José María Almoguera desvela si le ha escrito a Alejandra Rubio tras conocerse el sexo del bebé que espera: "Me enteré por mi madre"
José María Almoguera desvela si ha decidido escribirle a Alejandra Rubio tras conocerse el sexo del bebé que espera. telecinco.es
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José María Almoguera asegura que se enteró por su madre del sexo del bebé que espera Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. El primo de la televisiva ha desvelado si decidió escribirle tras conocer la noticia.

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