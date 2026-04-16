Roca Rey le pidió permiso a Manuel Vega para estar con su ex, Tana Rivera

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Roca Rey y Manuel Vega, expareja de Tana Rivera, mantienen una relación de amistad desde hace años, tal y como reflejan sus redes sociales. Sin embargo, esta cercanía ha generado sorpresa, ya que no solo la ex de Roca Rey, Marina, podría haberse sentido traicionada, sino también quien fuera pareja de Tana durante más de cuatro años.

La amistad entre ambos vendría de lejos: la primera imagen juntos data de 2021 y, desde entonces, eran habituales las muestras públicas de complicidad entre el ex y el actual novio de Tana Rivera. No obstante, en el último año no han compartido ninguna fotografía conjunta, algo que antes era frecuente.

Darío del Alcázar, sobre Manuel Vega: "Tenía bastantes dudas, sobre todo sobre si las relaciones se pudieron solapar"

Darío del Alcázar ha desvelado en 'El tiempo justo' la conversación que mantuvo Roca Rey antes de iniciar su relación: "Es muy educado. Primero llamó a Fran Rivera para preguntarle si podía salir con Tana Rivera y también habló con Manuel Vega para contarle que estaba saliendo con su ex".

Además, ha dado más detalles sobre cómo se encuentra Manuel Vega ante esta situación: "Manuel Vega está sufriendo porque el lunes empieza la feria y quiere que le dejen en paz. Tenía bastantes dudas, sobre todo sobre si las relaciones se pudieron solapar. Por lo que me cuentan, Roca Rey le explicó que la última etapa entre Manuel y Tana estuvo marcada por una crisis. La conversación acabó bien, aunque al principio no le hizo ninguna gracia".