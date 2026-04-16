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Irene Rosales ha hablado en 'El tiempo justo' sobre su relación con su ya exsuegra, Isabel Pantoja, y ha desvelado qué es lo que más le ha dolido de Isabel Pantoja.

"A mí, personalmente, no me ha hecho ningún feo, pero el feo que considero que me ha hecho ha sido dejar de tener relación con mis hijas en un momento en el que ellas pierden a sus abuelos por mi parte y, a la misma vez, estaban perdiendo a la abuela por parte de padre", ha confesado Irene Rosales.

Irene desvela la felicitación de Isabel Pantoja a su hija: "Lo que fue el colmo fue el día que felicitó por el cumpleaños a mi hija, el primer cumpleaños en el que no estaban mis padres, y la felicitación no fue precisamente para una niña de cuatro años. Fue un audio en el que, desde el principio, se refería a que era su abuela la que daban por muerta, el año que fallecieron mi padre y mi madre".

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Irene Rosales: "Mi madre y yo nos lo tomamos con mucho humor"

Además, también se ha hablado sobre el cambio de color de ojos en la portada del bautizo de su hija por petición de Isabel Pantoja. Irene comenta la fotografía: "No me queda otra que reírme, es cierto. A día de hoy, sigo teniendo la revista en mi casa, la guardo con muchísimo cariño. En portada sale con los ojos muy claros y sí que es cierto que en algunas fotos dentro de la revista aparece con el color de ojos que realmente tiene y en otras con color azul".

Irene explica cómo vivió ese momento: "Mi madre y yo nos lo tomamos con mucho humor. Yo le dije a mi madre que no podíamos pasear a la niña hasta que no pasaran unos días". Además, desvela si su hija ha visto esa fotografía: "No le he enseñado nunca esa foto".