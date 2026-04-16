Ana Carrillo 16 ABR 2026 - 17:47h.

Irene Rosales ha contestado a Kiko Rivera y ha revelado por qué Isabel Pantoja la responsabiliza del conflicto familiar

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Después de que Irene Rosales revelase que había pedido modificaciones económicas en el convenio de separación con Kiko Rivera porque se reflejaba por escrito que le tenía que pasar "más dinero" del que había acordado verbalmente entre ellos, el DJ compartió en Instagram las cifras exactas que le pasa a la madre de sus hijas Ana y Carlota, alegando que está "súper cansado" de que se le intente "dejar mal a toda costa".

En su story adjuntó pruebas: una del convenio en la que se dice que le tiene que pasar 1.250 euros al mes "en concepto de pensión de alimentos" y otra en la que muestra que paga 598,95 euros al mes por el coche. También adjuntó una captura de pantalla de las cifras que aportó esdiario.com: escribió una cruz al lado de las cantidades que daban sobre la pensión y el coche de renting, pero dejó sin tachar dos datos: el del alquiler de la casa, que serían 1.300 euros, y el de las extraescolares, en las que aportaría el 50%.

Irene Rosales ha regresado a 'El tiempo justo' después de que su ex filtrase esta información y ha asegurado que no quiere volver a hablar de este tema porque involucra a sus hijas, por lo que su decisión es ceñirse a contestar a las polémicas que ella tenga con el primo de Anabel Pantoja o con la que fue su familia política, por lo que no ha tenido problema en hablar del conflicto que mantuvo durante años con Isabel Pantoja.

En el vídeo que encabeza este artículo, la exconcursante de 'GH DÚO' cuenta por qué la que fue su suegra durante once años la culpaba del conflicto familiar que ha llegado a su fin recientemente porque Kiko, según él mismo contó en '¡De viernes!', se puso en contacto con su madre a raíz de notar especialmente su ausencia en su último cumpleaños y recibir el apoyo de su nueva novia, Lola García, para dar el paso hacia una reconciliación.