Lidia González 16 ABR 2026 - 15:36h.

La protagonista de ‘Casados a primera vista’ opina al descubrir cómo se ha comportado Lorenzo en sus anteriores relaciones

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

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Laura Ulldemolins está preparada para iniciar una nueva vida en Sevilla junto a su marido, pero necesita conocer algunos aspectos sobre él y sus anteriores noviazgos; por ello, recurre a Ismael, amigo del sevillano, para saber todas las respuestas a sus preguntas. Después de anunciar que ha dejado definitivamente su empresa familiar, la que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ reacciona al enterarse de que Lorenzo ha sido infiel en anteriores relaciones. La influencer desvela todo lo que piensa y se sincera por completo. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha contado, en el capítulo íntegro, en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido, que se ha sincerado sobre su futura maternidad, arrastra una profunda herida de desconfianza debido a anteriores relaciones, algo que ha puesto de manifiesto durante toda su participación en el reality. Por este motivo, necesitaba saber cómo se ha comportado su marido con otras parejas y ha descubierto que ha sido “infiel en alguna relación”. La influencer responde sin tapujos y opina sobre toda la información que ha recibido.

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El complicado momento que vivió Lorenzo en su crisis con Laura

Laura Ulldemolins ha contado el gran bache que hubo en su relación con Lorenzo nada más salir de ‘Casados a primera vista’, que tuvo como consecuencia una ruptura temporal. Ahora que ha podido pasar tiempo con personas cercanas al sevillano ha descubierto el complicado momento que vivió Lorenzo en su crisis con ella. La catalana reacciona y se sincera al respecto.

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Laura Ulldemolins acompaña a Lorenzo a comprar su traje para la Feria de Abril

Laura Ulldemolins está dispuesta a vivir una de las fiestas más importantes de Sevilla, ahora que está viviendo junto a su pareja. Por este motivo, la que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ acompaña a Lorenzo a comprar su traje para le Feria de Abril y reacciona al verlo. La pareja decide todos los detalles de la vestimenta que llevará y lo comparten todo con sus seguidores.

Laura Ulldemolins enseña su traje de flamenca para la Feria de Sevilla

Laura Ulldemolins también ha escogido el conjunto que lucirá en su primera feria y ha querido que todos sus seguidores vean su reacción por primera vez. La que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ enseña su traje de flamenca para ver la Feria de Sevilla. Muy ilusionada, cuenta cómo se decidió por ese diseño y le pregunta a Lorenzo su opinión. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha ocurrido, en exclusiva, en Mediaset Infintiy!