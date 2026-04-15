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Marta López ha confesado algo que nunca había contado. La colaboradora ha desvelado que el torero Roca Rey le mandó un mensaje un día, lo que le llevó una grata sorpresa porque reconoce que es una persona a la que admira desde hace tiempo. El diestro está ahora ocupando buena parte de los titulares de la crónica social, ya que se le vincula sentimentalmente con Tana Rivera -hija de Fran Rivera-.

¿Hubo tonteo entre ambos?

"Hace 3 años o así recibí un mensaje de él, ni el seguía por Instagram. Estaba en la tele, se lo enseñé a una compañera", relata la televisiva como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. López aclara que decidió responderle con mucho agradecimiento.

"Como soy taurina y le admiro muchísimo, le contesté. Así hemos estado escribiéndonos un par de años", relata Marta López en 'El tiempo justo'.

Ahora bien, ¿existió tonteo entre ambos? "Me sorprendió que me escribiera y me gustó que me escribiera. Para mí no me tiró los tejos", asegura López. En cambio, para Leticia Requejo -que ha podido leer los mensajes como ella misma asegura-, sí que exisió "tonteo". "Había interés", asegura la colaboradora.