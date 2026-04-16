Lidia González 16 ABR 2026 - 17:48h.

La suegra de Patri se sincera sobre el carácter del exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ y sus problemas de comunicación

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Patri Pérez se ha sentado frente a las cámaras de mtmad junto a la madre de su pareja para sincerarse sobre los momentos más complicados que han vivido juntos y no se ha callado nada. Después de mostrar todos los detalles de su nuevo negocio de apartamentos vacacionales, la suegra de la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla claro sobre los errores que ha cometido Lester Duque en su relación. La influencer recuerda todo lo que han pasado en este último año. ¡Dale al play y no te pierdas nada de la conversación, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido comenzaba echando la vista atrás para explicar su grave crisis con el canario y asegura: “Nos hablábamos mal y no sabíamos gestionar la situación”. Aunque Lester ya ha reconocido lo que ha hecho mal con la influencer, ha llegado el momento de que la persona que más le conoce se pronuncie al respecto: “Deja a todo el mundo patinando”. La madre del canario se sincera sobre el fuerte carácter de su hijo y asegura: “Suelta el volcán y luego se da cuenta de que tiene que pensarse las cosas”.

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Patri Pérez y su suegra se sinceran sobre su separación de Lester Duque

Patri Pérez ha aprovechado la visita de la madre de Lester para abrirse en canal como nunca y hablar de la complicada etapa que vivió durante su embarazo de Cala. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ y su suegra se sinceran sobre su separación del canario: desde cómo se tomó la noticia hasta los cambios que ha habido en su relación.

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Patri Pérez, entre lágrimas, habla de la pérdida de su abuelo

Patri Pérez no está atravesando su mejor momento y ha querido sincerarse con todos sus seguidores sobre el duro golpe que ha recibido. La creadora de contenidos, sin poder contener las lágrimas, habla de la pérdida de su abuelo y explica cómo fueron sus últimas horas junto a él. Además, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’, sin haber procesado lo que ha ocurrido, se rompe al hablar de la situación de su abuela, tras 62 años de matrimonio.