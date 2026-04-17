Rocío Molina 17 ABR 2026 - 15:48h.

El exconcursante de 'Supervivientes' ha contado la grave lesión que ha sufrido Ana Herminia y que le ha obligado a someterse a una operación

Ángel Cristo Jr. y el entrenamiento que le ha organizado Álex Ghita para transformar su cuerpo: "Durísimo"

Compartir







Ángel Cristo Jr. lleva meses lejos de los medios y del foco mediático. El exconcursante de 'Supervivientes' se ha centrado en trabajar en las memorias que está preparando, en cuidar su salud mental y también en cuidar a Ana Herminia tras revelar ahora que ha pasado esta por quirófano y está en plena recuperación.

El hijo de Bárbara Rey ha contado en una entrevista que ha concedido a 'La Razón' sobre el delicado estado de salud que atraviesa Ana Herminia tras haber sido intervenida quirúrgicamente y el papel que está jugando él en su rehabilitación. La empresaria y exconcursante de 'GH DÚO' que ha padecido problemas de hipertensión en el pasado, se ha enfrentado ahora a otro problema por el que ha tenido que ser operada.

PUEDE INTERESARTE Ángel Cristo Jr. da un consejo a Revilla con dardo a su madre tras la demanda del rey Juan Carlos

La pareja de Ángel Cristo Jr. ha sido intervenida de tres hernias discales, tal como ha contado el exconcursante de 'Supervivientes' y actualmente se encuentra de baja en su trabajo y "prácticamente inmovilizada". Una situación en la que requiere ayuda en todo momento y es ahí donde está centrado el hermano de Sofía Cristo en estos momentos y su prioridad.

"A Ana la operaron de tres hernias discales. Tiene que estar unos meses con un corsé, prácticamente inmovilizada, y está de baja en su trabajo", Ángel Cristo Jr.

Ante esta situación personal que tiene en su casa, el exconcursante de 'Supervivientes' está completamente volcado en los cuidados hacia Ana Herminia. "Tiene que estar unos meses con un corsé", ha explicado, dando a entender que este contratiempo en su salud es lo que está marcando ahora su día a día. Una recuperación que se prevé lenta dada la magnitud de la lesión en su espalda y de la intervención, pero que ambos enfrentan con optimismo.

PUEDE INTERESARTE Aramís Fuster, atendida de urgencia en Telecinco tras tener una trágica visión sobre Ángel Cristo Jr

"La estoy cuidando al cien por cien", ha contado, aunque sabe que este camino es largo y que tienen por delante, tal como les han indicado los médicos, cerca de ocho meses de rehabilitación. Para cuando esté totalmente recuperada Ana Herminia, Ángel Cristo Jr. tiene renovados planes que ahora cobran todavía más sentido: el exconcursante de 'Supervivientes' ha indicado que su intención es viajar a Curazao para celebrar su boda en la playa con familiares y amigos.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Unos planes que, por ahora tendrán que esperar, pero que son una gran ilusión así como su próxima mudanza. "Estoy reformando un piso para irnos a vivir allí", ha manifestado Ángel Cristo Jr., dejando así al descubierto las razones por las que tanto él como Ana Herminia han estado desaparecidos del foco mediático.