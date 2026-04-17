Natalia Sette 17 ABR 2026 - 08:01h.

La influencer enseña cómo está su piel internamente y aconseja a sus seguidores para prevenir los daños por el sol

Anna Ferrer Padilla desvela cómo la engañaron para su despedida de soltera

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Anna Ferrer ha compartido una impactante imagen tras someterse a una revisión dermatológica. La influencer se ha quedado en shock al descubrir el verdadero estado de su piel y lo publica en su Instagram para darle consejo a sus seguidores. La futura mujer de Mario Cristobal pretende evitarle a su comunidad daños futuros en la piel.

Tras volver de la despedida de soltera sorpresa que le organizó su madre en México , la joven acudió a su dermatóloga de confianza para revisar su piel después de tanto sol. La realidad la dejó completamente descolocada. “En SHOCK me quedé al ver esta foto en mi última visita a mi dermatóloga”, ha comenzado diciendo mientras comparte la imagen.

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Su cara muestra una pigmentación muy irregular, con amplias zonas oscurecidas en tonos rojizos y marrones repartidas prácticamente por toda la cara. Especialmente afectadas se ven la frente, los pómulos, la nariz y la barbilla, áreas donde la concentración de manchas y puntos es mucho más intensa.

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Aunque a simple vista la piel de Anna luce normal y cuidada, este tipo de pruebas saca a relucir las manchas solares y signos prematuros de envejecimiento cutáneo provocados por la exposición ultravioleta. “Aunque vuestra piel se vea así, la realidad es la de la foto por el daño del sol”, ha revelado con sinceridad comparando su cara con el análisis de la piel.

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La exposición continua a los rayos ultravioletas o UV puede causar quemaduras solares. Este tipo de rayos logra penetrar en las capas más profundas de la piel, donde dañan o incluso matan células de la piel. La exposición frecuente y prolongada a los rayos ultravioleta durante muchos años es la principal causa de cáncer en la piel.

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Es por este motivo por el que Anna Ferrer ha querido aconsejar a todos sus seguidores sobre esta situación. “Hay que usar a diario protección solar”, ha dicho convencida. Desde que descubrió el estado real de su piel, la influencer ha sido consciente de los importante que es utilizar protección solar, esté o no el cielo soleado.

“Este producto es mi descubrimiento del AÑO. Os vais a enamorar si lo probais”, ha asegurado la hija de Paz a su comunidad mostrando su protector favorito. A partir de ahora, la creadora de contenido pretende ser mucho más responsable con el cuidado de su piel para que el daño que ya tiene no se siga extendiendo.