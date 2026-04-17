Lorena Romera 17 ABR 2026 - 11:49h.

La periodista comunica que su marido ha vuelto a ser intervenido debido a que la "bacteria se ha comido una vértebra"

Lydia Lozano actualiza el estado de salud de Charly un mes después de salir del hospital

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Lydia Lozano ha dado la última hora sobre el estado de salud de su marido. La periodista y colaboradora de '¡De Viernes!' ha explicado cómo se encuentra Charly, que ha vuelto a ser intervenido quirúrgicamente. Este proceso comienza a finales de 2025, cuando el arquitecto se somete a una cirugía por problemas de espalda que se agrava por una infección bacteriana que es la que está provocando estos severos problemas.

Estos últimos meses han sido un ir y venir de hospitales para el matrimonio. Charly continúa luchando contra las secuelas de aquella intervención, que terminó provocando una infección que ha afectado a una vértebra y a una válvula del corazón.

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En diferentes declaraciones a los medios, la televisiva ha confirmado que su marido afronta importantes dificultades de movilidad. Ahora, tras este último bache, la situación se ha complicado todavía más. "Le han operado otra vez en Semana Santa", la ha contado a la prensa a su llegada al juicio que enfrenta a Makoke y a Kiko Matamoros por un presunto delito de ocultación de bienes.

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El estado de salud del marido de Lydia Lozano

Tal y como ha explicado, la bacteria "se ha comido una vértebra", lo que le obliga ahora a depender de una silla de ruedas. "Ha dejado de andar y va en silla de ruedas. Porque... después de tanto tiempo en la cama, arreglarle la vértebra, tornillos, de todo... Ahora ya va andando un poquito mejor, pero está en silla de ruedas", ha señalado la periodista, que espera que la situación mejore de cara al verano. "Espero que en agosto me pueda ir. Sin andador, sin silla de ruedas, sin nada. Ojalá", ha reflexionado.