Rocío Molina 17 ABR 2026 - 10:03h.

Los exconcursantes de 'Supervivientes' desvelan cómo afrontan una nueva decepción en la búsqueda de su deseado embarazo

Marta Peñate toma una importante decisión tras el negativo en su último intento por quedarse embarazada

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Marta Peñate y Tony Spina han reaparecido en público y mostrado que caminan de la mano juntos frente a un difícil momento. Los exconcursantes de 'Supervivientes' han sufrido una nueva decepción tras conocer el resultado de su última transferencia. La presentadora y el italiano han explicado cómo afrontan este último test de embarazo negativo y el duelo inicial por esta mala noticia.

Lejos de dejar que los problemas de fertilidad afecte a su relación, la pareja se ha mostrado sonriente en los Cerawards 2026 a los que han asistido y se han sincerado y contado con total naturalidad por lo que están pasando a los periodistas. Su deseo por tener un hijo juntos y todas las adversidades que están viviendo no les está desgastando. Todo lo contrario. "Conozco tantas parejas que han acabado dejándolo por el tema de que hay problemas para tener hijos, que no quiero que sea nuestro caso. Al final siempre nos acaba uniendo más un negativo", son las palabras con las que la influencer de 35 años ha explicado cómo afrontan esta situación.

Sin dulcificar lo frustrante que es esta espera y el no poder cumplir su deseo aún de ser padres, la también presentadora ha dejado claro que por más que ella trate de ser fuerte y sobrellevarlo es un "tema complicado" y que a veces lo ve "cuesta arriba". Por su parte, Tony Spina también ha dado su opinión al respecto y ha hecho hincapié en el papel que tiene la pareja durante este proceso médico y emocional.

"El consejo que le puedo dar es apoyar sobre todo el hombre en este caso, porque quien pasa todo es la mujer. Y nosotros de este lado, pues apoyar, darle mucho ánimo y que refuerce la relación y que no la destruya", son las palabras con las que el italiano dedica a Marta Peñate y a todas esas mujeres que están en su misma situación y lo que la otra parte puede hacer por ellas para hacerse fuertes frente a la adversidad.

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Tras hacer público su problema, Marta Peñate y Tony Spina han recibido muchas muestras de cariño y eso es lo que les reconforta en los duros momentos. El saber que no están solos y que su experiencia está sirviendo. "Nosotros lo hemos hecho público, pues para contar algo que pasa a muchas parejas, que hoy en día no sé por qué todavía es tabú para muchos, y a raíz de nuestro testimonio, nos llegan otras historias y también nos animan a seguir adelante", han confesado tras no conseguir de nuevo su deseado embarazo.