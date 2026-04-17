Lara Guerra 17 ABR 2026 - 19:00h.

Luis Pliego cuenta en exclusiva más información sobre la nueva pareja de Marina, ex de Roca Rey

Plex responde a los rumores de crisis y Leticia Requejo se defiende tajante: "Qué curioso que nunca se han manifestado y ahora casualmente sí"

Compartir







El equipo de 'El tiempo justo' se desplaza hasta Sevilla para descubrir si Tana Rivera ha acudido hasta la maestranza a ver torear a Roca Rey. A la espera de encontrar a Rivera, Luis Pliego desvelaba una información en exclusiva.

En primer lugar, el periodista asegura que tiene una información importante y exclusiva sobre Marina: "Estoy deseando compartir con vosotros esta información, Marina y Roca Rey se separaron a finales del año pasado. Marina tiene novio y me lo está contando una persona que conoce perfectamente la situación; tiene su pareja desde el mes de enero. Me dicen que están muy felices".

Sandra Aladro: "Su relación había tenido muchas idas y venidas"

Además, Sandra Aladro explica que "rompen en diciembre y en enero ella abandona la casa de Roca Rey y se traslada a Madrid. A partir de ahí ella hace su vida; la relación había tenido muchas idas y venidas", asegura.