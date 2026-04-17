Dulce revela qué piensa de la relación entre Isa Pantoja y María del Monte

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Quien fuera el principal apoyo y defensora de Isa Pantoja durante gran parte de su vida podría quedar ahora en un segundo plano frente a María del Monte. En las últimas semanas, tanto la cantante como su ahijada han demostrado que su relación es más fuerte que nunca. Sin embargo, Isa aún no ha retomado el contacto ni con su hermano Kiko ni con su madre.

Dulce ha acudido al plató de 'El tiempo justo' y ha desvelado cuándo fue la última vez que vio a Isa Pantoja: "En Semana Santa. Mi relación con Isa es la misma, porque ella va a ser mi niña toda la vida, le pese a quien le pese".

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Además, ha comentado las imágenes de Isa junto a María del Monte: "Las imágenes me han encantado porque María es muy devota de la Semana Santa, tiene un balcón, quedaron allí, le llevó a sus hijos… El mayor es mi ahijado y es muy capillita, como su padre, y disfrutaría muchísimo en ese balcón".

Dulce también ha destacado que Isa ha conseguido lo que siempre había deseado: "Ella ya ha formado la familia que tanto anhelaba y lo ha hecho por sí sola".

Dulce: "Yo no me invento nada, es lo que he vivido, y si una madre se ha comportado así, tengo todo el derecho a decirlo"

Por otro lado, Dulce ha aprovechado para cargar contra Diego Reinares por sus declaraciones recientes: "Me dijo que era asfixiante, excesivamente tóxica y obsesiva. ¿Tú me conoces de algo?".

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Diego ha querido aclarar sus palabras: "No era un ataque hacia tu persona. Lo primero que dije es que tú has suplido muchas carencias que Isa ha tenido en su vida, pero también es cierto que Isa ha tenido que ir a terapia, entre otras cosas, para aprender a poner límites, también contigo".

Además, Diego Reinares le ha lanzado una pregunta directa: "¿No sientes que, en ese amor que le tienes, te has extralimitado? A Isa no le gustaba que hablaras mal de su madre". Sin embargo, Dulce se ha mantenido firme: "Para nada, al contrario. Yo no me invento nada, es lo que he vivido, y si una madre se ha comportado así, tengo todo el derecho a decirlo".