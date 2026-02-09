Rocío Molina 09 FEB 2026 - 18:01h.

La colaboradora de '¡De viernes!' habla de la realidad de su marido Charly más de un mes después de salir del hospital

La celebración de Lydia Lozano al dar la noticia de que Charly, su marido, ya está en casa

Lydia Lozano ha querido compartir con los medios la última hora sobre el estado de salud de su marido Charly. La colaboradora de '¡De viernes!' ha hablado de la realidad que ella y el arquitecto viven mes y medio después de su largo ingreso hospitalario. Para la televisiva el camino hacia la normalidad se ve aún lejos, tal como ha confesado a los periodistas.

Lo que parecía una sencilla intervención de espalda de su marido Charly se convirtió en un auténtico calvario para los dos, después de que el arquitecto contrajera varias bacterias que afectaron a sus órganos vitales. Operado de urgencia y en algún momento se llegó a temer por su vida, el marido de Lydia Lozano estuvo ingresado tres meses en los que ella dejó todo para cuidarle.

La periodista solo tenía un deseo en aquel momento: poder pasar con él las Navidades en casa y este se cumplió el pasado 18 de diciembre cuando el arquitecto recibió el alta y regresó al domicilio. "He tenido que alquilar una grúa para poder sentarle. Está muy cansado y debilitado", eran las primeras palabras de la colaboradora '¡De viernes!' tras cómo afrontaba ahora los cuidados en su casa.

Y este proceso postoperatorio y tras una estancia tan larga en el hospital requiere de mucha paciencia. Eso es lo que ha venido a decir Lydia Lozano a los periodistas de Europa Press cuando le han preguntado por su evolución tras estas primeras semanas críticas tras el alta. La periodista ha sido rotunda y prudente con sus palabras:

"Bueno, ahí vamos, poquito a poquito. Es muy lentito. Charly anda, pero es muy lentito. Son cinco médicos los que tiene que ver cada cierto tiempo, cinco médicos", ha recalcado la televisiva a punto de llorar frente a los periodistas al ver la gravedad de la situación por la que siguen pasando.

Unas palabras que reflejan que la estancia en su casa desde hace más de un mes está siendo difícil y que el desgaste y secuelas que su marido ha sufrido aún marcan el ritmo de su recuperación.