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Makoke ha concluido por fin su lío judicial con Hacienda tras asumir los hechos por los que se le culpaba. La exconcursante de 'Supervivientes' reconocía que había ocultado bienes para no pagar al fisco español, por lo que se le imponía una condena de 1 año y 8 meses de prisión.

Gracias a que no tiene antecedentes penales, Makoke podrá no ir a la cárcel pero deberá sufragar una multa económica, además de abonar las deudas que ocultó junto a su entonces pareja.

Así se encuentra Makoke, según traslada Marta López

Makoke ha sido captada por los medios a su salida del juicio. "Tranquilidad, por supuesto", compartía. Su amiga Marta López ha contado cómo se siente la televisiva en estos instantes.

"Yo hablo con ella todos los días, ayer estuve hablando con ella. Todo ha salido según lo tenia previsto. Makoke hoy ha descansado, está tranquila, en paz y contenta", traslada en 'El tiempo justo' López.

Makoke le ha transmitido además a su íntima amiga que "se ha emocionado" y que "lo ha pasado muy mal", aunque "está tranquila". "Ella tiene claro lo que tiene que hacer. Está contenta con todo lo que ha pasado allí dentro", concluye la colaboradora del programa de Telecinco.