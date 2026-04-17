Makoke ha abandonado la Audiencia Provincial de Madrid contenta por la rebaja de la pena

El novio de Makoke y su hijo, Javier Tudela, sus grandes pilares en el juicio por presunta ocultación de bienes: "Apoyándola en todo"

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Makoke ha abandonado la Audiencia Provincial de Madrid "contenta de que por fin se haya acabado", tras más de dos horas de juicio en el que tanto ella como Kiko Matamoros estaban acusados de un presunto delito de ocultación de bienes entre 2009 y 2014, vinculado a una supuesta deuda con Hacienda superior al millón de euros.

La Fiscalía, que en un principio solicitaba para la modelo cuatro años de prisión, finalmente ha rebajado la petición a un año y nueve meses, una pena que no implicaría entrada en prisión al no contar con antecedentes penales.

"Evidentemente no entro en prisión, de eso se trataba. Tranquilidad, por supuesto", ha señalado la colaboradora, que no ha querido entrar en exceso en los detalles del juicio, al tratarse —según ha explicado— de "temas procesales" que no domina en profundidad.

"Poco a poco os iréis enterando, hay que ser paciente", ha añadido su hijo, Javier Tudela, que la ha acompañado junto a su prometido, Gonzalo García, en un día especialmente complicado.

En cuanto a su comparecencia ante el tribunal, Makoke no ha podido contener las lágrimas. "No es agradable, no estoy acostumbrada a estar en un banquillo", ha confesado. También ha reconocido que no llegó a cruzar la mirada con Kiko Matamoros durante la vista: "No le he visto la cara, porque le tenía al lado y no le he mirado".

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Matamoros sale del juicio "satisfecho"

Por su parte, Matamoros ha salido de la vista "satisfecho". "Ha ido magnífico. No puedo estar más satisfecho porque por primera vez he oído de boca de quien lo ha negado durante muchos años —en referencia a Makoke— la realidad de los hechos", ha afirmado.

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El tertuliano ha calificado la situación como "una verdad incómoda, pero absoluta", asegurando que fue él quien pagó la vivienda y que su expareja "colaboró en la ocultación del bien". "Algo que ha negado públicamente y ahora ha reconocido en la sala", señala Matamoros.

También ha valorado la reducción de las penas solicitadas por la Fiscalía como "muy satisfactorio": dos años para él (frente a los cinco iniciales) y un año y nueve meses para ella (frente a cuatro). "Hoy es un día para celebrar, han sido muchos años de sufrimiento teniendo que aguantar calumnias", ha añadido.

Matamoros ha adelantado además que iniciará un proceso civil una vez haya sentencia firme a favor de sus intereses. "Es una pelea por mis derechos", ha concluido.