Se les acusa de haber creado un entramado para esconder ingresos y eludir el pago de una deuda con Hacienda que superaría el millón de euros

La Fiscalía pide cinco años de cárcel a Kiko Matamoros y cuatro a Makoke

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La expareja formada por Kiko Matamoros y Makoke está siendo investigada por la Fiscalía por un presunto delito de ocultación de patrimonio entre 2009 y 2014. Se les acusa de haber creado un entramado para esconder ingresos y eludir el pago de una deuda con Hacienda que superaría el millón de euros.

La Fiscalía solicita para el tertuliano una pena de cinco años de prisión, una multa de 33.000 euros y el pago de 636.697 euros en concepto de indemnización a la Agencia Tributaria. Para la modelo, pide cuatro años de cárcel, una multa de 30.750 euros y responsabilidad conjunta en el abono de otros 471.900 euros al fisco.

El pasado 18 de marzo, Kiko Matamoros y Makoke se reencontraron en la Audiencia Provincial de Madrid para compadecer ante el juez, pero la vista que fue suspendida hasta este 17 de abril. El aplazamiento se debió a que el fiscal no había tenido tiempo de analizar en profundidad un extenso informe pericial presentado 'in extremis' por la defensa de Makoke con el objetivo de demostrar su inocencia.

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Este viernes, la expareja ha vuelto a verse las caras en la Audiencia Provincial para la celebración del juicio. La primera en llegar ha sido la colaboradora, acompañada por su abogado. Muy seria y visiblemente nerviosa, ha reconocido que "no es plato de buen gusto esto", aunque ha asegurado que "emocionalmente estoy tranquila" y con ganas de que todo termine. "No puedo hablar, mi abogado no me deja. Ya hablaré cuando pueda", ha señalado sin hacer más declaraciones.

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Minutos después, tras permanecer a las puertas de los juzgados conversando con su equipo legal, Makoke accedía al interior de la sala antes de la llegada de su prometido, Gonzalo García, que ha querido apoyarla en este momento, y de Lydia Lozano, testigo por parte del tertuliano. La colaboradora ha aparecido sonriente y en tono distendido, bromeando con la prensa al asegurar que, si la sentencia es desfavorable, podría bailarles un "chuminero" para animarles y que, si hay condena, les llevará lo que necesiten.

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Matamoros, tranquilo y dispuesto a asumir responsabilidades

Muy diferente ha sido la actitud de Matamoros, que ha llegado acompañado de su equipo legal y se ha mostrado relajado. "Voy tranquilísimo", ha afirmado. "Estaba tranquilo cuando vine la primera vez, pues la segunda más. Vengo a reconocer los hechos que evidentemente me afectan y lo que no he hecho correctamente, y que sea la Justicia la que decida".

"Ojalá terminara hoy, pero esto puede tener un proceso de años o, felizmente, acabar hoy. No depende de mí", ha añadido. El tertuliano ha reconocido que afronta el proceso "con voluntad de acabar con un problema" que afecta a su entorno personal y familiar: "Quiero estar tranquilo y cumplir con mis obligaciones fiscales, o terminar de hacerlo, y quedarme en paz".

Asimismo, ha admitido estar "arrepentido de no haber hecho las cosas correctamente", aunque también ha señalado que se ha sentido "víctima propiciatoria de gente que va por la vida con muy mala sangre y muy mala voluntad".

Respecto a Makoke, ha asegurado que cree que "sabe desde el primer día por qué está aquí", aunque desconoce si ha cambiado su postura: "No sé si habrá cambiado la orientación o su intención de seguir defendiendo lo indefendible. Pero es su problema, a mí me da igual", ha sentenciado.