Lidia González 10 ABR 2026 - 12:49h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ explica cómo se ha enfrentado al problema que ha tenido con su hija al inicio de su viaje

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Mayeli Díaz está experimentando muchas primeras veces con su pequeña y no deja de llevarse sorpresas. Después de hablar del apego que tenía a Álvaro Rubio durante el embarazo, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta el incidente que ha tenido con su hija Alma durante su primer viaje juntas. La influencer explica todos los detalles de lo que ha sucedido y desvela cómo ha conseguido sobreponerse a la situación. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

“Nos hemos informado, pero no tanto”, comienza explicando la creadora de contenido. A pesar de haber planeado todo al mínimo detalle y haberse organizado para que esta primera experiencia sea perfecta, lo cierto es que se ha llevado un gran susto en el inicio de su viaje. “Somos padres primerizos”, asegura la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ al explicar por qué esta situación les ha cogido por sorpresa.

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Por suerte, ya ha pasado todo y la influencer está más tranquila para contar todos los detalles de lo que ha pasado. Mayeli Díaz, que ha enseñado su casa tras la reforma, confiesa cómo ha logrado solucionar el problema al que se ha tenido que enfrentar y lo que ha aprendido de ello. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera con todos sus seguidores para explicar la situación que ha vivido.

Mayeli Díaz habla del duro momento personal que atraviesa

Mayeli Díaz ha vivido unas semanas muy complicadas y ha querido mostrarse totalmente honesta con sus seguidores para sincerarse como nunca. Visiblemente afectada por la situación que está viviendo, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla del duro momento personal que atraviesa. La creadora de contenido explica cómo se encuentra tras todo lo que ha ocurrido y cómo está intentando manejar la situación. ¡Dale al play y descubre todo lo que tiene que decir, en exclusiva, para Mediaset Infinity!