Lidia González 17 ABR 2026 - 12:12h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela que Álvaro Rubio abandonaba su casa en común y cuenta cómo se ha sentido

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Mayeli Díaz ha pasado unas semanas muy complicadas después de la información que ha salido a la luz recientemente y no ha querido seguir guardando silencio. Después de hablar del duro momento personal que atraviesa, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre cómo ha vivido su separación de Álvaro Rubio tras descubrirse su infidelidad. Sin poder contener la emoción, la influencer cuenta cómo se encuentra su situación con el padre de su hija Alma. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

Tras descubrir todo lo que había pasado entre Álvaro y María, nueva soltera de ‘La isla de las tentaciones’, la creadora de contenido necesitaba espacio para pensar sobre el futuro de su relación. Por ello, Álvaro tomaba la decisión de abandonar su casa en común: “Me voy a ir a casa de mi hermana”. Mayeli se sincera sobre cómo ha enfrentado toda esta situación y, visiblemente emocionada, admite: “Ha sido un horror, una tristeza enorme”.

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Mayeli Díaz cuenta la verdad de la infidelidad de Álvaro

Mayeli Díaz ha roto su silencio para contar toda la verdad sobre la infidelidad de Álvaro Rubio. Después de todo lo que se ha dicho, ha querido ser ella en primera persona la que desvele lo que realmente ha pasado. Muy dolida por el duro golpe emocional que ha recibido, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se pronuncia sobre lo que ha ocurrido y desvela la conversación que ha tenido con el padre de su hija al respecto.

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El complicado momento que atraviesan los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’

Mayeli Díaz no solo ha contado todos los detalles sobre lo que realmente ha ocurrido, sino que también ha sido muy clara a la hora de hablar del complicado momento que atraviesa su relación. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre la crisis en la que están sumidos y hace una cronología completa de la última semana que ha vivido. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!