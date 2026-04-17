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Desde que salió a la luz el romance oculto entre el torero Roca Rey y Tana Rivera -la hija de Fran Rivera-, muchas han sido las reacciones de su entorno. Una de ellas venía desde el mismo padre de la socialité, quien se muestra feliz y orgulloso de su hija.

"Son muy jóvenes, poquito a poco. No vamos a casarlos ya", decía el diestro. Una de las que faltaban por pronunciarse sobre esta noticia que ocupa buena parte de la crónica social es Victoria Federica, con quien tuvo presuntamente algo más que una amistad Roca Rey.

Así se llevan Victoria Federica y Tana Rivera

Leticia Requejo, colaboradora de 'El tiempo justo', avanza en directo todos los detalles de la forma en la que la nieta del rey emérito ha acogido la noticia. "Se entera de este noviazgo antes que la prensa, por todo el grupo de amigos", confirma la periodista.

Además, la nueva ilusión de Tana Rivera le habría confirmado a la socialité su noviazgo. "Vic tiene una conver con Adrés Roca Rey con el que sigue teniendo una relación estupenda. El propio Roca le confirma esta relación, me dicen que a Vic le ha hecho gracia", traslada Requejo.

Victoria Federica tiene además una buena amistad con Tana Rivera, por lo que "está feliz" de que una y otro empiecen algo bonito.