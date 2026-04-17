En su 'scoop', Ylenia aseguró que no se había sentido protegida en su primer reality y explica el por qué

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En su entrevista en '¡De viernes!' recuerdan junto a Ylenia las imágenes del que fue su primera aparición en televisión en 2012 en el que fue su primer reality. "¿Qué bonito todo, no?", comenta irónicamente.

Ahora, su versión con "Jesucristo dentro" de ella, su visión es diferente: "Es como una pócima que te endemonia vivo. Entonces ese programa era de eso, era de beber sin parar y yo fui la que mejor lo hice, la verdad".

Sin tener en cuenta de que todo lo que vino profesionalmente "fue a coalición de eso", lo cierto es que le ha aportado "poca cosita" buena. Y es que al verlo, se pregunta: "¿Quién es esta persona?". De hecho, ha llegado a pensar que "nunca se hará un programa peor que este". Sin embargo, puntualiza: "Ya se están haciendo".

Es Terelu Campos quien se ha percatado de que ha hecho un gesto mientras revivía su paso que ha dado a entender "como me dan ganas de vomitar" cuando ha visto a Labrador, con quien cuenta que ha roto relación. "Me arrepiento de momentos de, por estar celosa por un 'señoro', atacar a otras mujeres. De eso me arrepiento".

No obstante, "ellas también hacían cositas" dado que "no lo se lo hacía cualquiera que veía por la calle, se hacía las compañeras que vivían conmigo, que se supone que éramos amistad y luego las veía ronear". Aún así, "eso lo cambiaría, no me gusta".

El motivo por el que asegura que no se le protegió

En su 'scoop', Ylenia Padilla aseguró que no se sintió protegida en el reality. Una declaración que se ha quedado grabada en Lydia Lozano y por la cual le pregunta en plató.

"A los señores sí, por lo que sea. O sea que siempre es igual", señala. "A ellos se les protegió muchísimo la imagen porque hicieron cosas muy violentas. Tú a mí me ves de repente brotando contra el Labrador que parece que de la nada le empiezo a llamar cosas como 'nepe espagueti', pero eso viene porque él a mí me está llamando cosas de mi físico continuamente echándome por tierra", confiesa.

Y es que "eso no se emitía". "Me decía de todo, Lydia", insiste. La colaboradora no comprende cómo entonces acababan luego juntos, a lo que Ylenia responde: "La vida misma. A veces ellos se sienten como un poco abrumados por tantísima luz y quieren hacerte de menos. Esto pasa muchísimo".