Lara Guerra 17 ABR 2026 - 23:54h.

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Ylenia Padilla se sienta en el esperadísimo '¡De viernes!' donde se ha abierto en canal para explicar todo lo que ha vivido durante estos años alejada de todos los medios de comunicación. Ahora, se siente preparada para responder a todo y a todos. Uno de los temas que más llaman en la vida de la que fuera concursante de 'Gran Hermano' es su relación con Labrador; en la que tras muchos altibajos parecía haberse convertido en una buena amistad. Sin embargo, todo se truncó hace muy poco y así lo ha contado ella desde plató.

Pese a que parecía que ambos conseguían retomar la relación, Padilla explica el motivo por el que todo se ha truncado entre ambos: "Llamarlo relación me parece excesivo, fue más toxicidad que momentos buenos. Aún no me ha soltado el brazo. Yo fui realmente a los realities por él; creo que en un principio los dos estábamos a tope pero, rápido se fue. Nunca duró, no tuvimos ninguna relación de intimidad. Me pidió perdón, pero seguía siendo un circo".

Ylenia Padilla: "Yo no quiero saber nada de él nunca más"

Asimismo, Ylenia ha querido explicar el momento clave por el que decidió bloquear definitivamente a Labrador: "Es un desagradecido. A día de hoy...hablamos de buen rollo, pero ese buen rollo se ha acabado. Es un ser desagradecido. Manipulable por quién le ha tratado mal y tira mierda a los que le han tratado bien...no merece la pena que esté en mi vida. Él prefirió confiar en las personas que albergan horrores, que le dejaron tirado y no le pagaron la primera vez, en lugar de los que le dijeron que pidiera un caché. Le llamaron además porque yo dije de primeras que sí. Yo no quiero saber nada de él nunca más".