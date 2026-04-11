Antía Troncoso 11 ABR 2026 - 03:36h.

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En el 'Scoop' que se emitió la semana pasada en '¡De viernes!', Kiko Rivera declaró públicamente la guerra a su exmujer, Irene Rosales, al dedicarle unas durísimas críticas. Una entrevista en la que el Dj también habló sobre la madre de su primer hijo, Jessica Bueno, llegando a declarar que tanto ella como Irene "se la pelan". Unas palabras que han generado gran revuelo y sobre las que la propia modelo manifestó su descontento. Esta noche en el plató, Kiko Rivera ha hablado sobre ambas y ha puesto en duda el "buen rollo" entre ellas.

En 'El tiempo justo', Jessica Bueno se mostró muy sorprendida con el comentario de su expareja y negó que tuviese intención de formar una alianza con Irene Rosales en contra del cantante. Asimismo, reveló que había tenido una llamada con él tras lo sucedido en la que este le pidió perdón por sus formas.

En el programa de hoy, Kiko Rivera ha vuelto a hablar sobre este tema y, pese a que ha asegurado que no tiene ninguna intención de abrir una guerra con Jessica Bueno, no ha dudado en recalcar que "con ella las pasó canutas". Del mismo modo, el hijo de Isabel Pantoja ha explicado que le molestó mucho ver a la modelo decirle a Irene Rosales que no necesitaba ningún intermediario para ver a Fran, el hijo que tiene en común con ella.

Kiko, tajante, desmiente que Irene Rosales se haya interesado por su hijo

Y es que, según ha declarado Kiko Rivera, Irene Rosales no habría manifestado en ningún momento interés por saber cómo está su hijo Fran: "Son 7 meses que llevo separado con Irene y en ningún momento me ha preguntado por Fran. De hecho, Fran tiene su móvil y no le ha preguntado. Qué bonito queda, pero, ya que te llevas bien con Jessica, ¿cuántas veces le has preguntado por Fran".

Ante la pregunta de Lydia Lozano a Kiko Rivera de por qué Irene Rosales debería llamar a Fran, este ha respondido tajante: "Porque ha convivido con él durante 11 años y es un niño de 13 años. Lo mínimo que podría hacer es preocuparse por preguntarle cómo está. Es lo que yo pienso".

También, el hijo de la cantaora ha puesto en tela de juicio la buena sintonía entre Jessica Bueno e Irene Rosales: "Ojalá sea así y vayan las dos a un jardincito a dar un paseíto con los niños, pero yo he vivido ahí en medio, sé bien de lo que hablo. He vivido muchas cosa, malos rollos. Antes de separarme con Irene, me estaba separando con Jessica, e Irene ha vivido esa separación".