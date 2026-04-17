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Esta semana se celebraba el juicio tras la demanda que le interpuso Isabel Pantoja a Junko, la viuda de su hermano Bernardo Pantoja -padre de Anabel Pantoja-, para intentar que se marchase de la casa en la que vive en Triana. La tonadillera argumentó que era su propiedad, aunque ahora la jueza ha resuelto que "no está legitimada para poder solicitar esa demanda". ¿Por qué?

"La propietaria, según la juez, no es Isabel Pantoja"

El periodista José Antonio León adelanta en '¡De viernes!' todos los detalles del auto al que ha tenido acceso. "La propietaria, según la jueza, no es Isabel Pantoja. En el registro dice el auto que no entiende por qué esa propiedad no está puesta a nombre de Isabel, sigue a nombre del promotor Luis Medina", comparte el informador como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

La intérprete de 'Marinero de luces' pierde así su conflcito judicial con la viuda de su hermano, que podrá seguir viviendo en esa casa como llevaba haciendo incluso desde la muerte de Bernardo Pantoja -su fallecimiento en 2022 hizo que su hermana optase por demandar a Junko tras su negativa a irse-.

"Isabel [Pantoja] solo pudo demostrar la propiedad con un recibo de IBI que era de un garaje, que no tiene nada que ver con la propiedad", puntualiza León.