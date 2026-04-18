Fiesta 18 ABR 2026 - 17:12h.

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Un mes más tarde de que se suspendiera el juicio por un presunto delito de alzamiento y ocultación de bienes, ayer, viernes 17 de abril, Makoke y su exmarido, Kiko Matamoros, se volvían a ver las caras en la Audiencia Provincial de Madrid, donde cada uno llegó con sus respectivas defensas para declarar ante el juez. Hoy, en 'Fiesta', la televisiva se ha pronunciado tras haber reconocido su cooperación.

A principios de marzo se conocía la noticia de que la Fiscalía pedía cuatro años de prisión a Makoke y cinco años y medio para su exmarido, Kiko Matamoros, por un presunto delito de ocultación de bienes a Hacienda entre 2009 y 2014, vinculado a una supuesta deuda superior a un millón de euros.

Ayer, y tal y como confirmaba la propia Makoke a la salida del juicio, la colaboradora de televisión confirmó haber reconocido frente al juez su cooperación en el presunto delito. Un cambio de estrategia que llega después de días y meses negando los hechos y que tiene como objetivo rebajar la pena que reclamaban para ella. Ahora, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado, pasan a pedirle un año y nueves meses, lo que evitaría que entrase en prisión.

Makoke se pronuncia tras reconocer su cooperación en el delito de ocultación de bienes

A la espera de una sentencia firme, Makoke se ha pronunciado en 'Fiesta' sobre el juicio tras reconocer su cooperación con su exmarido, Kiko Matamoros. "Fue un momento muy duro, fue muy desagradable. Yo lo pasé muy mal en la declaración", ha reconocido la exconcursante de 'Gran Hermano', antes de asegurar que en estos momentos se encuentra "tranquila".

Como explicaba el colaborador Alejandro Entrambasaguas, Makoke tiene dos importantes razones para encontrarse tranquila. La primera: "Ha quedado acreditado que ella no tuvo ninguna participación, ni en la planificación societaria que hubo para defraudar a Hacienda ni en la ejecución". Y es que en el juicio se ha demostrado que la televisiva "no se benefició con una serie de pagos de su excónyuge para pagar una hipoteca, sino que ese dinero provenía de su trabajo".

La segunda razón: "Esa rebaja notoria de la condena que ha hecho la Fiscalía en su caso y en el de su exmarido". En el hipotético caso de que sea condenada no ingresaría en prisión, puesto que, tanto ella como su expareja, han reconocido los hechos. Por ello, en el caso de Kiko Matamoros, que "era el administrador de dos sociedades que se usaron simple y llanamente para defraudar a Hacienda", su condena se ha reducido de cinco a dos años y medio.