La concursante de 'Supervivientes' tiene varios proyectos más allá de sus redes sociales que son una extensión de su identidad

Ingrid Betancor, desbordada, rompe en llanto tras afirmar que se siente el “eslabón débil” de su equipo: “Estoy mal anímica y físicamente”

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En un ecosistema donde la influencia digital evoluciona a la velocidad de un scroll, hay perfiles que destacan por algo más que la estética, por su capacidad de transformar su voz en proyecto. Es el caso de Ingrid Betancor, concursante de 'Supervivientes', creadora de contenido y empresaria, que ha sabido redefinir su trayectoria profesional con una mezcla de intuición, estrategia y autenticidad. Conocemos más de sus negocios fuera de la televisión.

Vocación, exigencia y una voz propia

Antes de convertirse en influencer, Ingrid Betancor, concursante de 'Supervivientes', ya tenía una base sólida en el mundo de la comunicación. Su formación como periodista no es un detalle menor, es, de hecho, uno de los pilares que sostienen su manera de crear contenido.

La mirada crítica, la curiosidad constante y el rigor informativo se perciben en cada uno de sus proyectos. Tal y como ella misma expresa en su perfil de Linkedin: "Adicta a la información, me gusta estar en constante aprendizaje. La comunicación no es solo una de mis pasiones, sino mi vocación profesional. Soy muy exigente en todo lo que hago y me gusta tener todo bien atado para que salga perfecto. Soy perfeccionista, entregada, empática, inquieta, honesta y natural".

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Su faceta como influencer nace, como en muchos casos, de manera orgánica. Comienza compartiendo fragmentos de su día a día, pero pronto su contenido conecta porque no busca impresionar, sino acompañar. En sus redes conviven los viajes con recetas, los momentos cotidianos con reflexiones personales. Hay una estética cuidada, sí, pero nunca impostada. La luz natural, los escenarios reales, los detalles sencillos… Todo contribuye a crear una narrativa visual coherente y atractiva.

Empresaria en el universo de 'Café Irreverentes'

Si hay un proyecto que refleja con claridad la personalidad de la concursante de 'Supervivientes' es 'Café Irreverentes'. En un sector tradicionalmente asociado al ritual y al conocimiento experto, esta marca irrumpe con una propuesta fresca, desenfadada y profundamente contemporánea.

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Como CMO y cofundadora, su papel va mucho más allá de la comunicación. Participa activamente en la construcción del universo de marca, desde la estrategia hasta la creatividad. Tal y como describe en su propio perfil:

“Ha llegado para revolucionar el mundo del café de especialidad, con un toque canalla y divertido, apuesta por crear comunidad dentro de un sector de sibaritas cafeteros. Como co-fundadora y responsable del área creativa, me encargo de impulsar la marca hacia el éxito junto con un equipo muy polivalente y dinámico. Además, gestiono nuevos proyectos, lanzamiento y la incorporación de nuevos productos y servicios".

La marca conecta con una nueva generación de consumidores, interesados no solo en la calidad del producto, sino también en la historia que hay detrás. El tono irreverente, el diseño cuidado y la apuesta por la comunidad convierten este proyecto en algo más que una marca: es una declaración de intenciones. Una forma de entender el consumo desde el disfrute, la identidad y la conexión.

Bienestar consciente: el proyecto Leebra Biotics

El segundo gran pilar empresarial de Ingrid Betancor es Leebra Biotics, una marca que se inscribe en el creciente interés por el bienestar integral. Como cofundadora, participa en el desarrollo de una propuesta que combina ciencia, naturaleza y responsabilidad. Desde la propia marca lo explican así: “Nuestros suplementos son una combinación precisa de ingredientes puros y dosis equilibradas que el cuerpo puede asimilar y aprovechar”

Esta declaración resume su filosofía de apostar por productos que respeten el organismo y estén respaldados por evidencia científica. En un mercado saturado de promesas rápidas, Leebra Biotics busca diferenciarse a través de la transparencia y el rigor.

Actualmente, la marca comercializa dos productos diseñados bajo estos principios. Su distribución no es masiva ni indiscriminada, está presente en clínicas, farmacias y espacios de bienestar seleccionados, lo que refuerza su posicionamiento como marca de confianza. Además, el proyecto comparte una visión de salud que va más allá del producto. Habla de equilibrio, de cuidado responsable, de escuchar al cuerpo.