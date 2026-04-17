Antía Troncoso 17 ABR 2026 - 03:33h.

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Ingrid Betancor se ha derrumbado en plenas nominaciones. La concursante ha llegado a su límite y, con gran frustración, ha roto en llanto en la palapa al hablar con Jorge Javier después de haber pedido a todos su compañeros de 'Playa Derrota' que la nominasen a ella. Al límite y con la voz entrecortada, la periodista se ha sincerado con el presentador sobre el duro momento que atraviesa en el concurso tanto anímica como físicamente.

Tras 42 días de aventura, los supervivientes atraviesan uno de los momentos más complicados del programa. Y es que después de más de un mes de supervivencia en los Cayos Cochinos, el cansancio y el hambre, están pasando más factura que nunca, como en el caso de Jaime Astrain, que su notable pérdida de peso ha hecho que reaparezcan las molestias en la rodilla que arrastraba de una antigua lesión.

Ingrid, al límite, se rompe tras pedir su nominación: "Quería aguantar mucho más"

Otra de las grandes afectadas por las duras condiciones de 'Supervivientes' era Igrid Betancor. La concursante se siente "el eslabón débil de su grupo", motivo por el cual ha decidido pedir a sus compañeros que la nominen esta noche. Preocupado por cómo se encuentra y queriendo saber qué le había llevado a pedir su nominación, Jorge Javier ha hablado con ella durante su turno en las nominaciones.

"Ver a mis hijos hace unos días en un vídeo me ha hecho tener la cabeza más fuera que dentro. Anímicamente me siento bastante flojita, sé que soy ahora mismo un poco estorbo y siento que igual con mi ánimo puedo perjudicar al quipo. Soy muy competitiva, siempre lo he sido y siempre lo voy a ser, para mí lo más importante es que el grupo esté bien y fuerte y siento que soy el eslabón débil tanto anímicamente como físicamente", han sido las palabras de una muy afectada Ingrid Betancor.

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Con un nudo en la garganta, la superviviente ha añadido lo siguiente: "Quería aguantar mucho más, voy a darlo todo hasta el último día, pero me ha costado mucho y les he dicho que soy la mas débil en todos los sentido y este equipo se merece ganar".

¿Están nominando a los más débiles del grupo o a los más conflictivos?

El desgaste de la convivencia se ve reflejado en las nominaciones y el cambio de equipos ha traído nuevos nombres a la palestra. Debido a ello, hemos abierto el debate entre los colaboradores y exconcursantes de ‘Supervivientes’ para ver qué opinan y saber su análisis de lo que está ocurriendo en Playa Victoria y Playa Derrota.