Patricia Fernández 16 MAR 2026 - 00:58h.

Ingrid Betancor, como primera ganadora de la 'Batalla de los titanes', decide compartir la recompensa y esto hace que el resto de compañeros se enfrenten al mismo dilema

Sandra Barneda provoca las lágrimas de los supervivientes con sus palabras: "Me emociono diciéndolo"

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Los concursantes de 'Supervivientes 2026' se enfrentaban a su primera 'Batalla de los titanes' en la que iban a luchar por una gran recompensa de comida, pero que también iba a poder al ganador delante de un gran dilema.

Los dos grupos, 'Playa Derrota' y 'Playa Victoria' primero tenían que dar todo de sí en un juego en el que uno de cada equipo tenía que ir pasando por estructuras móviles sin tomar el agua mientras el resto de sus compañeros la sujetaban para intentar llevar lo más lejos posible en el recorrido. Una complicadísima prueba que dependía de fuerza, coordinación y mucha estabilidad de todos que acababa con 'Playa Derrota' como ganadores.

Ingrid Betancor se convierte en la ganadora de 'La batalla de los titanes'

Pero esto no se quedaba aquí, solo había un ganador y, por tanto, todos los integrantes de 'Playa Derrota' se iban a enfrentar a otro juego, una prueba de obstáculos en la que iban a enfrentarse a un puzzle, una estructura de una escalera que iban a tener que formar y hacerlo lo más rápido posible. Siendo Ingrid Betancor la que conseguía hacerlo a toda velocidad y proclamándose así ganadora, ante lo que decía unas emocionadas palabras recordando a sus hijos: "Se lo dedico a ellos, me ha tocado en el color favorito de mi hijo y lo he conseguido. Les echo mucho de menos, son lo más bonito de mi vida".

Tras esto, 'Poseidón' ponía delante un gran dilema a Ingrid Betancor, el que le explicaba María Lamela: "Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, te la puedes quedar entera para ti o puedes decidir cuánto te quedas tú y quién come el siguiente, nada más".

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Ingrid decidía compartir esta empanada con el resto de sus compañeros, podían ser de cualquiera de las dos playas, ella elegía que la siguiente en comer fuera Alba Paul y así iba a ser para todos. Podían elegir compartir o comerse lo que quedaba de empanada, ¿qué habrán decidido? Solo tienes que darle al 'play' al vídeo. María Lamela, que era testigo de todo lo que decidían los concursantes, no podía evitar reaccionar desde la playa.

Maica y Gerard se enfrentan tras el reparto de recompensa

Las decisiones tomadas por los integrantes de 'Playa Derrota' con la recompensa, entre los que está Maica, es algo que Gerard no llegaba a entender y así se lo hacía saber a su amiga, lo que provocaba que esta terminase llorando: "Me ha dolido". Pese a que muchos de ellos aseguraban no haber entendido bien que podían repartir todo también con el otro equipo, pese a que Sandra Barneda les dejaba claro que María Lamela lo había dejado claro en varias ocasiones durante este momento.

Además, Sandra Barneda aprovechaba para decir su opinión sobre todo lo que estaba escuchando de algunos concursantes, que incluso no llegaban a comerse el trozo de empanada que se habían cogido: "Si estáis pasando tanta hambre, ¿cómo es posible que dejéis comida en el plato diciendo que no os gusta lo que hay". Y es que aunque parecía en un principio que el reparto no había generado tensión entre ellos, momentos después durante gala esto cambiaba.