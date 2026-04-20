Lidia González 20 ABR 2026 - 14:58h.

La protagonista de ‘Casados a primera vista’ desvela en qué momento Lorenzo cambió su comportamiento con ella y el origen de su complicada situación

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Laura Ulldemolins se enfrenta a una de las situaciones más complicadas de su vida después de que su vida haya cambiado radicalmente de un momento a otro. Tras anunciar que su marido la ha echado de casa, la que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ saca a la luz los celos de Lorenzo por sus logros profesionales. Muy afectada por todo lo que está ocurriendo, la influencer desvela cómo ha sido realmente su convivencia con su marido y cuenta uno de sus principales puntos de fricción. ¡Dale al play y descubre todo lo que tiene que contar, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

A pesar de que la creadora de contenido ha defendido que no está muy segura de qué ha podido pasar para que el sevillano haya tomado esta decisión tan radical, lo cierto es que tiene muy claro en qué momento empezó a cambiar su comportamiento con ella. La catalana señala el origen de esta complicada situación tras la publicación de su primer capítulo en mtmad, en el que mostraba todos los rincones de su casa en Sevilla: “No me dejas ser el protagonista”.

PUEDE INTERESARTE Laura Ulldemolins desvela su primera discusión con Lorenzo tras mudarse y él responde

Tras su salida de ‘Casados a primera vista’, Laura Ulldemolins ha tenido una gran acogida y le han empezado a surgir grandes oportunidades laborales: “Si una agencia me ha llamado para representarme, ¿qué culpa tengo yo?”. Según la catalana, en este momento, comenzaron a saltarle “las alertas” sobre su relación. “Sentí que, si no podía sacar nada de mí, no le interesaba…sentí que me estaba usando”.

Laura Ulldemolins cuenta toda la verdad de su ruptura con Lorenzo

PUEDE INTERESARTE La reacción de Laura Ulldemolins al enterarse de que Lorenzo ha sido infiel en anteriores relaciones

Laura Ulldemolins está dispuesta a desvelar lo que ha ocurrido con su marido y a sincerarse sobre todos los detalles de este final tan abrupto y sorprendente. Tras confesar los celos del sevillano por su trayectoria profesional, la que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ cuenta toda la verdad sobre su ruptura con Lorenzo y no puede evitar derrumbarse por completo. Rota de dolor, explica cómo ha ido cambiando su relación hasta terminar saltando por los aires.

Todos los detalles de la conversación en la que Lorenzo echó a Laura Ulldemolins de casa

Para que todos sus seguidores entiendan el duro momento por el que está pasando, Laura Ulldemolins ha desvelado todos los detalles de la conversación en la que Lorenzo la echó de casa. La creadora de contenido ha explicado cómo se produjo este momento y las palabras que le dedicó: “Le pedí que me dejara quedarme unos días y me dijo que no”. La que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ tiene muy claro cuál es el motivo real que se esconde tras esta decisión. ¡Dale al play y descubre todo lo que tiene que contar, en exclusiva, para Mediaset Infinity!